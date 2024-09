El centro deportivo "Pabellón Training Center Higuerón" se dota de cardioprotección para clientes y vecinos gracias a Almas Industries

La aseguradora Masterbrok Insurance se ha comprometido a Cardioproteger el Basketball Premium Training Center Fuengirola-Higuerón de Fuengirola (Málaga), así como a todos los vecinos de la Urbanización Higuerón durante el horario de apertura del Centro de Entrenamiento La aseguradora contribuye así como un colaborador más en este bonito proyecto, donde se promociona y evoluciona la práctica de la actividad deportiva a todos los niveles, desde la formación, con la participación de los niños y niñas de la localidad al máximo nivel profesional, aglutinando a algunos de los principales nombres del baloncesto mundial. Se trata de un proyecto desarrollado y dirigido por los exjugadores de baloncesto y campeones del mundo Jose Manuel Calderón (NBA) y Berny Rodriguez (Unicaja), que ha posicionado a Fuengirola en cotas altas del panorama deportivo internacional.

Desde su apertura en el año 2021, el Training Center Fuengirola- Higuerón está viendo pasar por sus instalaciones a centenares de chicos y chicas, así como adultos, pertenecientes a clubes de la localidad que practican a diario su actividad deportiva favorita - el baloncesto-, además de jugadores y entrenadores profesionales de primer nivel mundial, los cuales cuentan ya con la cardioprotección de la empresa ALMAS INDUSTRIES.

Como complemento al desfibrilador instalado, gracias a Masterbrook, el personal de The Embassy que trabaja en el Training Center recibirá un curso de formación en resucitación cardiopulmonar y uso del desfibrilador con el fin de poder actuar con la máxima celeridad en caso de paro cardíaco dentro o fuera de sus instalaciones.

The Embassy y Masterbrook quieren convertir al Centro de Entrenamiento Fuengirola-Higuerón en un lugar de referencia, no solo para el baloncesto, sino también como punto de cardioprotección para que se puedan atender las emergencias cardíacas en el menor tiempo posible, elemento clave para el éxito de la reanimación.

La urbanización El Higuerón de Fuengirola (Málaga), donde se encuentra ubicado el Training Center, dispone de un consultorio médico que abre de 8:00 a 15:00 h por lo que el hecho de que el Centro de Entrenamiento disponga de un desfibrilador de uso público y que su horario de apertura sea hasta las 23,00 horas, supone un complemento más en caso de emergencia cardíaca, que redunda en una mejora del bienestar y salud de la población.