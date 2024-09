Viajes inesperados como que fueron hoy, obra literaria número veintiuno

"Existen luciérnagas y estrellas efímeras que nos otorgan a diario esperanzas para vivir un nuevo despertar como visión de futuro", ~Bayardo Quinto Núñez~.

Antes de iniciar mi presentación de mi obra, acompaño el “PDF” al pie del presente texto, donde podrán leer la obra número veintiuno (21) de Bayardo Quinto Núñez: VIAJES INESPERADOS COMO QUE FUERON HOY, proporciona un “yo versus yo” en impresionante narrativa en sus páginas recopiladas de la vida real, que no precisan mayor esfuerzo, porque es realidad de realidades inmiscuido en otra vida. Cada palabra escrita se pone de acuerdo, en hacer una aparición en el trajín del argumento desprovisto de acritud, orientada a facilitar elementos de esa época. Es una originalidad por la amplitud que trata de un extraordinario aparato escénico y una sonrisa a la vida, aunque se sitúa en el otro lado del mundo, pero fue en el mundo de la realidad del autor.



VIAJES INESPERADOS COMO QUE FUERON HOY es un espléndido club donde la mente podrá recrearse con semejantes historias, en los laberintos y recovecos de la mente, y lo que pudo habérsele escapado escribir al autor QUINTO NUÑEZ, ustedes como lectores añádanlo con su imaginación, y eso es suyo, ya no es del autor, es del mundo exterior. La esencia la contiene la obra impresa.

Esta prosa convive en la buena noticia y manera de postular a todas las versiones vividas. No contiene discusión que dilucidar, porque la imaginación nunca es igual, y la interpretación tampoco, cada cual tiene la suya como lector. Es el importante recorrido en diversos tiempos ahora idos y países del mundo, pero retornados en esta prosa. No es un enigma, es lo que fue. No es una diatriba, es acariciar al mismo tiempo. Es un elogio de hinojo, y no, que mejor convenga, ante el altar de la vida como destinos que dieron su ejemplo y todo lo mejor para lograr lo que se había perdido y que quizá continuaría, pero todo fue recuperación.

Aunque fue causa de tremenda preocupación, pero de menor sufrimientos, a pesar que siempre estuvo presente la calaca para ser conducido ante repugnante sociedad inerte donde pululaba en mi herida abierta en los recovecos, paredes de mi mente, pero ante un arrebato de éste cirujano la calaca huyó. No había visto semejante cosa.

Era todo difícil cuando apenas tenía 24 años, con la esperanza de ser alguien, y ante el hielo que corta toda clase de materia como una guillotina. Pero la nueva vida, me decía: esta es otra oportunidad dentro de una nueva realidad, tienes que adaptarte. Sin embargo, ese tiempo ido del año 1982, 16 de octubre cuando fui amputado todo parecía sin esperanza. Ahora publico esta historia hecha realidad, para que no quede durmiendo en ningún archivador.

Era una realidad que blasfemaba, pero no triunfó. Viví, pero me retorcía de dolor en el alma, pero soportable. Era primera vez que entraba a un hospital, pálido de miedo, casi muerto y con apenas 6.5 gramos de hemoglobina, por lo desangrado durante dos días y medio a la intemperie, debido a las condicione de la época, pero con el gran deseo de vivir. Todo fue como un agujero de nostalgia sin hogar, pero si con deseos de seguir. Aquí estoy.

Descargar PDF de la citada obra