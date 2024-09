​La cruda realidad de las aves a las puertas del matadero de Sueca

Activistas por la liberación animal acudieron el pasado miércoles a las puertas de un matadero situado en Sueca (Valencia) cuya convocatoria realizó el colectivo Dénia Animal Save con el objetivo de rellenar todo el vacío narrativo que la industria cárnica no nos quiere contar, y la realidad es clara, pero para quien quiere saber y reflexionar.





Tal vez muchas veces no nos paramos a pensar del horror y la miseria impuesta que conlleva el consumo innecesario de animales y por eso gracias a actividades como esta hace años que decidí abrir los ojos llevando una filosofía ética que excluya a los animales de la alimentación y cualquier otro fin, además de una alimentación deliciosa, más sostenible y saludable.

Esta vez no pude estar presencialmente, pero se obtuvieron vídeos de los camiones en los que se ven pollos amontonados en cajas, sucios, con signos de debilidad, llagas, tumores y gran tamaño debido a la manipulación genética por la que son engordados rápidamente para mandar al matadero con unos 40 días, además, desde el colectivo señalan que muchos venían completamente desplumados.

Siempre que los transportistas lo permiten, las personas activistas muestran algo de compasión hacia los animales antes de su final. «Es necesario poner el foco en lo injusta que es la explotación animal, pues millones de pollos viven una corta vida de hacinamiento y engorde rápido hasta el horrible viaje que les lleva a su final», destaca Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.

"Todos los animales merecen la misma protección, pues el especismo es la discriminación por especie y la mayoría de la sociedad no se para a pensar lo que ocurre en estos espantosos y apartados lugares que encima, nos ponen sellos de bienestar animal, como es el caso. El uso de cualquier animal de la industria alimentaria es tan terrible como innecesario y por ello, promovemos el veganismo por empatía igualitaria hacia todas las especies", declara Tarancón añadiendo que también evitan cualquier otro uso de los animales como los diferentes entretenimientos, industria peletera o la experimentación animal.

Dénia Animal Save explica en un comunicado que esas aves ni siquiera ven la luz del sol hasta el largo viaje en el camión que les lleva al matadero.

Por otro lado, señalan que en la industria del huevo los pollitos machos son triturados vivos o se les deja asfixiarse en una bolsa de basura por no valer para la producción, además de manipular genéticamente a las gallinas que son explotadas hasta que no pueden más y son enviadas al matadero.

¿De verdad merece la pena toda esta miseria para un momento de placer que puedes sustituir además con productos únicamente vegetales? En este caso, puedes probar, por ejemplo, la deliciosa y nutritiva tortilla de patatas que sustituye el huevo por harina de garbanzo u otros sustitutos vegetales.

La bióloga Valenciana Rosa Más reclama que la industria de explotación animal es injustificable e insostenible.

«Como animales, tenemos la capacidad de la empatía, de ponernos en el lugar del otro y de entender su deseo de vivir dignamente y de desarrollarse en plenitud, interaccionando con más individuos, porque es exactamente igual a lo que deseamos cualquiera de nosotras. Como humanas, podemos cambiar nuestros hábitos de consumo para intentar no perjudicar a las demás especies animales», explica.

«La alimentación es uno de los más sencillos, pues solo depende de nuestra voluntad individual optar por llenar nuestros platos de frutas, hortalizas, cereales, hongos y legumbres. Si, además, elegimos alimentos locales, ecológicos y de temporada, estaremos reduciendo notablemente el impacto que causamos sobre la naturaleza y sus habitantes, tanto humanos como no humanos.», zanja la experta.

LA REALIDAD DE LOS POLLOS

Estos animales están condenados a sufrir desde su primer aliento hasta el último, pues desde que nacen son un número con el que hacer negocio y ganar dinero, además de que nunca recibirán atención veterinaria al ser más rentable que agonicen durante días en la granja a proporcionarles la mínima atención que necesitan, pero además, en cualquier granja se usan antibióticos y en el caso de los pollos destinados a la carne, se les manda al matadero con unos 40 días donde viven en mugrientas e interminables naves industriales donde son engordados rápido, no pueden desarrollar sus comportamientos naturales y son esclavos de una industria cruel, oscura y oculta.

¿Cuánta gente sería capaz de matar con sus propias manos a su víctima o siquiera presenciar lo que pasa con ese animal desde su primer aliento hasta el último?

Silvia Barquero junto a la periodista Ana Pardo de Vera entró en una de esas naves para mostrar la realidad, pues la industria cárnica no te abre sus puertas.

Silvia, que entonces pertenecía a la Fundación Igualdad Animal realizó en Diario Público un artículo de opinión días después de acudir a esa granja de pollos testificando esta escalofriante realidad: Allí vimos con nuestros propios ojos tal cantidad animales hacinados, conviviendo con los cuerpos de otros muertos, pollos tambaleantes cuyas patas apenas soportan el peso de su cuerpo, en una nave donde nunca verán la luz del sol, ni tampoco a un veterinario que les atienda.

El olor a amoniaco de sus propios excrementos inunda el aire del recinto en el que se desarrollan sus miserables vidas. Es tal la saturación de amoniaco en el aire que llega a provocarles dolorosas y evidentes quemaduras en su piel.

Su crecimiento es tan artificialmente rápido que muchos de ellos caen desplomados al suelo, para no levantarse jamás. Así, Ana y yo encontramos a varios muertos, enterrados en la cama de paja y heces en la que malviven, y a otros agonizantes a los que ayudamos a incorporarse en un gesto de compasión que no sentirán nunca más en su corta vida.



Pero antes permitidme que os cuente algo que no quedó plasmado en esas imágenes y del que no fui consciente hasta que no se apagaron las luces. Y es que en ese pedacito de infierno en la Tierra, las luces permanecen constantemente encendidas hasta altas horas de la noche por una perversa razón: mientras hay iluminación, los pollos están activos, siguen comiendo y por ello engordando. En el momento en que las luces se apagaron, los animales se relajaron de tal modo que caían rendidos al cansancio como si se les hubieran acabado las pilas. La oscuridad y el silencio que inundaron la nave es algo que nunca olvidaré y que me conmovió profundamente.

LAS MENTIRAS DE LA INDUSTRIA

En un artículo de opinión que publiqué el otro día, rechazaba el cinismo que ha tenido el PSOE presentando una proposición no de ley contra la "confusión y engaño" de las alternativas veganas pese a que estas están claramente etiquetadas como 100% vegetales, pero no les preocupa que lugares espantosos como estos hagan publicidad engañosa cada dos por tres y encima, por todos los lados e incluso en los camiones pongan que tienen el sello de bienestar animal y libre de antibióticos, lo que es absolutamente imposible porque el bienestar animal es incompatible a su uso y los antibióticos siempre se usan en la ganadería.

¿Le preocupa al Partido Socialista que las bandejas de carne no lleven la publicidad real del animal desangrándose o maltratado, hacinado y humillado toda su "vida"?

Además, por la televisión y todos los lugares vemos bombardeos constantes de publicidad falsa de que necesitamos no sé cuántos lácteos al día, las propiedades y sostenibilidad de la pesca y un montón de trolas subvencionadas con millones de euros por un sistema "alimentario" basado en la tortura animal y que es perjudicial para la salud, el hambre en el mundo y supone una de las mayores causas de la crisis climática.

«Esta iniciativa es una auténtica burla a la inteligencia de los consumidores. ¿Quién puede comprar un producto de origen vegetal por error cuando en las etiquetas se especifica de forma reiterada? Lo verdaderamente preocupante de esta iniciativa es que muestra que el Partido Socialista parece que no busca proteger a los consumidores si no a la industria cárnica y sus intereses comerciales», explica Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal.

Hasta la ONU ha tenido que reconocer que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática, pues la mayoría de soja, cereales, vegetales y agua del mundo, se usan delirantemente en millones de animales más que humanos que se traen y reproducen para explotar cuando lo lógico sería destinar directamente esos recursos a la población y nadie pasaría hambre ni estaríamos inversos en una gravísima crisis climática, además de que los protagonistas no tendrían que ser condenados cada día a esta sádica realidad.

Mientras tanto, tú como consumidor puedes empezar a ser consciente y perpetuar el cambio, pues hoy en día es muy fácil escoger productos veganos y hacer cualquier receta de toda la vida con productos únicamente vegetales, conservando todo su sabor.

Las bebidas vegetales, soja texturizada que sustituye a la carne picada, el tofu con el que se pueden hacer maravillas, los cereales o los vegetales salen mucho más barato que la alimentación con animales, además de que todo producto vegetal debería ser de proximidad.

Se acusa a las familias veganas de adoctrinar a la infancia, pero me pregunto si inculcar el respeto y la empatía de manera igualitaria es adoctrinar o lo es bombardear en los libros y educación con que los animales son algo y ocultarles de donde viene la comida, ese champú testado en animales, el horror de los zoológicos y acuarios entre muchos otros entretenimientos humanos, la realidad de la industria peletera y un largo etcétera de formas en las que se utilizan a los animales sin que en esas edades tan inocentes lo sepan simplemente, pues nadie se lo ha explicado y por eso crecen inocentemente con su empatía a Peppa pig, Nemo o el pollito Pío.

¿Acaso no es una forma de adoctrinamiento estos tiernos dibujos que ocultan que lo que tienen en el plato es el mismo animal maltratado desde su primer aliento?



Si a nuestros políticos le preocupa la protección del consumidor, en la industria de explotación animal tienen trabajo hasta que se jubilen, pues es la industria que más fraudes y mentiras nos mete a diario.

¿Cuánta gente sería capaz de venir al matadero de Sueca y luego comerse a uno de esos pollos aterrorizados en sus últimos momentos de vida?

En fin, como seres con supuesta capacidad de reflexión debemos pensar en ello en profundidad y excluir toda esta innegable realidad diaria o más bien se debería llamar Holocausto, puesto que ocurre cada segundo en todas partes del mundo sin que las víctimas con una triste y horrorosa realidad puedan hacer nada.

POLLOS LLAMADOS "BROILER" O "DE ENGORDE"

La realidad diaria de los pollos les causa muchas enfermedades y dolencias que hacen de su vida un infierno. En las granjas, la forma más común de criar pollos, los pollos "de engorde" son hacinados en espacios superpoblados y confinados, con poco o ningún espacio para moverse o extender sus alas. A menudo se alojan en cobertizos o graneros sin ventanas, donde se mantienen en sustratos o pisos de listones que están cubiertos de heces y orina. A menudo se someten a mutilaciones dolorosas, como el recorte del pico y el recorte de sus garras, para prevenir lesiones y canibalismo causados por el estrés y el hacinamiento.

Para promover un crecimiento más rápido, los pollos de engorde a menudo se alimentan con una dieta alta en calorías que carece de una nutrición adecuada.

También están sujetos a iluminación artificial constante para interrumpir sus patrones naturales de sueño y fomentar la alimentación continua, lo que lleva al aumento de peso. Esta alimentación constante y la falta de movimiento dan como resultado pollos que son pesados y no pueden soportar su propio peso, causando más dolor y sufrimiento. No hace falta decir que los animales están en un estado permanente de estrés y frustración.

Estas condiciones antinaturales, insalubres y hacinadas son caldo de cultivo para muchas enfermedades.

Después de unas pocas semanas de vida, los pollos "de engorde" son enviados al matadero, para ser ejecutados con métodos lógicamente crueles e inhumanos. Tanto como si vivieron en una granja industrial o en las llamadas granjas de «corral», todos terminarán en los mismos mataderos después de una vida horrorosa.

Además de su miserable y corta vida, lógicamente los métodos de matanza son angustiosos, lentos e inhumanos siempre, pues explotar y matar animales siempre será contrario a la ética, además de que ya sabes todo lo que tiene que padecer un pollo hasta convertirse en "comida" al igual que sabes que no es necesario financiarlo y que las más prestigiosas academias de nutrición avalan una alimentación completamente vegetal en cualquier etapa de la vida señalando los múltiples beneficios en la prevención de enfermedades.

La lenta y angustiosa muerte de pollos durante la cría en las granjas se debe a las formas en las que se articula la industria, primando la rentabilidad económica como en cualquier explotación donde los animales son un simple número para hacer negocio.

En cambio, los santuarios de animales protegen a todos los individuos sin distinción de especies, pero mientras que toda la industria de explotación animal está subvencionada con millones de euros, estos lugares de paz solamente reciben ayuda de gente altruista.

Una de mis próximas colaboraciones en la sección de opinión, será la concentración del colectivo frente al Ayuntamiento de Dénia mientras se debatía una moción del PP desde la oposición para blindar los bous a la mar que se redujeron a la mitad tras el ahogamiento de una de las víctimas utilizadas, pero lo que hay que hacer es suprimirlos al completo.

La moción no salió adelante gracias a que el PSOE y Compromís que gobiernan en este municipio votaron en contra, pero no es suficiente mientras sigan manteniendo la mitad y lo explicaré con detalle.

VEGANISMO POR COHERENCIA

Por ello, colectivos como Dénia Animal Save realizan una labor altruista de concienciación para que toda especie animal sea respetada por igual y dan a conocer la miserable realidad que padecen los animales a manos de los antropocentrismos humanos.

La Real Academia Española (RAE) incluyó hace unos años la palabra especismo otorgándole los siguientes significados:

1. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

Rechazar el especismo significa oponerse a todas las formas de discriminación de los animales no humanos. El veganismo, por su parte, implica no participar en su explotación.

Podemos afirmar, entonces, que el especismo es un tipo de opresión que ejerce la especie humana sobre otras bajo su control y se pone en evidencia a partir de las justificaciones que se hacen sobre el uso del resto de los animales en todos los ámbitos.

Por lo tanto, ¿qué es el antiespecismo? La postura contraria, que promueve la liberación animal y apela a contemplar a los animales como seres sensibles que sufren de la discriminación, explotación y el dolor injustificado.

En consecuencia, tienes la posibilidad de contribuir a la liberación animal e ir contra una industria que es causante de la mayoría de problemas de esta tierra.

Por desgracia, la mayoría de medios están comprados y por eso casi nunca lees esto por lo que es muy importante que reflexiones sobre todo lo que pone aquí y pases este artículo a toda la gente que puedas para darles la posibilidad de conocer información y reflexionar al respecto de una injusticia de las peores.

¿Te imaginas ser una de las víctimas que Dénia Animal Save documentó a las puertas del matadero de Sueca?

TRABAJAR EN UN MATADERO

Para terminar el artículo, señalar que BBC ha publicado un reportaje con el terrible testimonio de una veterinaria, exempleada de uno de los mataderos (en todos pasa la misma escalofriante realidad). Desde el anonimato relata un sinfín de historias traumáticas para ella y sus compañeros.

"Son lugares sucios y mugrientos. Hay heces de animales en el suelo, ves y hueles tripas, y las paredes están cubiertas de sangre. Y el olor... Te chocas con él como si fuera un muro cuando entras por primera vez y luego permanece en el aire. El olor de los animales moribundos te rodea como vapor", dice la mujer.

Pronto empezó a sufrir pesadillas por lo que presenciaba en el interior del matadero. "Al final de la línea de sacrificio había un gran hueco que estaba lleno de cientos de cabezas de vacas. Cada una había sido desollada y toda su carne vendible eliminada.

Pero todavía tenían sus globos oculares. Cada vez que pasaba por ahí, no podía evitar sentir que tenía cientos de pares de ojos mirándome", dice la veterinaria.

Uno de los testimonios más terribles no lo vivió ella, sino un matarife: "Nunca olvidaré cuando, llevando yo algunos meses en el matadero, uno de los chicos abrió una vaca recién sacrificada para destriparla y el feto de una ternera cayó de ella. Estaba preñada. El joven empezó a gritar y tuve que llevarlo a una sala de reuniones para calmarlo; lo único que podía decir era: 'Simplemente, no está bien, no está bien', una y otra vez".

Este tipo de cosas afectaban a los trabajadores: "Algunos desarrollaron problemas con el alcohol, a menudo entrando en el trabajo con un fuerte olor a licor. Otros se volvieron adictos a las bebidas energéticas y más de uno tuvo un ataque cardíaco. Estas bebidas fueron retiradas de las máquinas expendedoras de los mataderos, pero la gente se las traía de casa y se las tomaba en secreto en sus coches".

Asegura que los problemas mentales son frecuentes: "El trabajo en el matadero ha sido relacionado con múltiples problemas de salud mental. Un investigador usa el término 'síndrome traumático inducido en el perpetrador' para referirse a los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) que sufren los empleados de mataderos".

Ella misma lo sufrió en sus carnes: "Personalmente, sufrí de depresión, una condición exacerbada por las largas jornadas laborales, el trabajo incesante y por estar rodeada de muerte. Después de un tiempo, comencé a sentir ganas de suicidarme".

Finalmente, decidió dejar su empleo y con terapia, las cosas empezaron a mejorar. "Unos meses después de haberme ido, me contactó uno de mis antiguos colegas. Me dijo que un compañero, cuya tarea era despellejar las carcasas, se había suicidado".

Es muy fácil dejar de contribuir a la industria de explotación animal en todas sus formas y nada privativo, por lo que simplemente tienes que aplicarlo desde la conciencia, respeto y empatía. Earthlings es un aclamado documental de 2003 narrado por Joaquin Phoenix sobre cómo los seres humanos utilizan a otras especies animales y te recomiendo verlo.

Para seguir esta línea de conocer información alejada de todas las mentiras que el sistema nos cuenta, sigue en redes sociales la página "Dénia Animal Save" y escribe al privado en el caso de que quieras conocer más información al respecto de esta filosofía ética de vida con cada vez más tendencia cambiando con ello el mundo cada persona individualmente.

"La conmiseración con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la conducta moral" (Arthur Schopenhauer).