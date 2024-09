La SEORL-CCC advierte de la importancia de vigilar los nódulos del cuello

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) advierte de la importancia de vigilar los nódulos en el cuello para ayudar a detectar entre otros el cáncer de tiroides, cuyo Día Nacional se celebra este 28 de septiembre. Los otorrinolaringólogos españoles aconsejan que se debe acudir al médico lo antes posible ante la aparición de un nódulo persistente en la base del cuello. “Muchas veces no se les da importancia a los nódulos en el cuello, pero su valoración precoz por el otorrinolaringólogo y la solicitud de pruebas complementarias como la ecografía o la punción permiten el hallazgo de lesiones en el tiroides en estadios iniciales, en las que el porcentaje de curación supera el 95%”, explica el doctor Pablo Torrico, presidente del grupo de trabajo en Tiroides y Paratiroides de la SEORL-CCC.

El cáncer de tiroides es el noveno tumor más prevalente en el mundo y, en España se estima que se diagnosticarán más de 6.300 nuevos casos durante este año. Así lo asegura, el informe anual sobre las cifras del cáncerpublicado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en colaboración con la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Además, este trabajo estima que las mujeres tienen una probabilidad cuatro veces mayor que los hombres de sufrir este tumor, que afecta mayoritariamente entre los 40 y los 60 años. Se estima que en 2024 reciban el diagnóstico 4.775 mujeres españolas frente a 1.570 hombres.

Aunque se diagnostican más casos cada año, la supervivencia ha aumentado un 15% en la última década gracias al abordaje multidisciplinar del tratamiento. “El tratamiento de este tipo de tumores involucra a varias especialidades como endocrinología, otorrinolaringología, cirugía general, torácica o pediátrica, oncología, medicina nuclear, radiología, etc. La base es la extirpación de la lesión, realizada por otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello especializados en tiroides”, añade el doctor Torrico.

Documento de posicionamiento en cirugía de tiroides y paratiroides

El tratamiento del cáncer de tiroides no está exento de complicaciones. “La cirugía de este tipo de tumores, llamada tiroidectomía, en ocasiones puede dejar secuelas en el paciente, especialmente problemas en la voz y en el metabolismo del calcio”, explica el doctor Alex Sistiaga, presidente de la comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la SEORL-CCC.

En relación a las posibles complicaciones postquirúrgicas que pueden acontecer, la SEORL-CCC cuenta con un Documento de posicionamiento en el que se destaca que los otorrinolaringólogos “tienen la capacitación específica para realizar no sólo la necesaria valoración prequirúrgica y postquirúrgica de la voz y la laringe del paciente, sino que además son los encargados del tratamiento de las alteraciones posquirúrgicas que puedan suceder: parálisis unilateral, bilateral o disfagia post-tiroidectomía”.

Según datos obtenidos del Ministerio de Sanidad, los Servicios de Otorrinolaringología realizaron un total de 20.204 procedimientos quirúrgicos sobre tiroides y paratiroides entre 2016 y 2020. La cirugía endocrina de cuello es realizada de forma exclusiva por el Servicio de Otorrinolaringología en muchos hospitales españoles y es compartida con el Servicio de Cirugía General en otros hospitales, aunque es importante hacer notar que, como cirujanos de cabeza y cuello y como se recogen en el programa de su formación especializada, en el curso de una cirugía de cuello, todos los otorrinolaringólogos están capacitados para realizar cirugías de las glándulas tiroides y paratiroides si la necesidad del paciente lo exige.

Acreditación de Unidades de Cirugía de Tiroides y Paratiroides

Por otra parte, la SEORL-CCC cuenta con un sistema de acreditación de las Unidades de Cirugía de Tiroides y Paratiroides presentes en los Servicios de ORL de numerosos hospitales en España, como especialistas en patología quirúrgica cervical. Esta acreditación, basada en criterios de estructura, procedimientos y resultados clínicos, optimiza un marco de calidad asistencial de excelencia y garantiza una atención sanitaria segura y eficiente en la atención de pacientes con esta patología.

También sirve para fomentar la colaboración con profesionales de otras disciplinas clínicas, en un entorno de cooperación multidisciplinar que favorezca como fin último el mejor control de los pacientes haciéndose eco de la demanda de mejora en la atención que las Asociaciones de Pacientes plantean a los profesionales sanitarios.