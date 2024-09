Cuáles son las razones por las que un propietario puede retener la fianza de alquiler

La fianza en el alquiler de una vivienda es un depósito que el inquilino entrega al propietario al inicio del contrato para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), este importe (equivalente a una mensualidad de renta) debe ser devuelto en un plazo máximo de un mes tras la finalización del vínculo contractual, siempre que no existan daños en la propiedad o impagos de la renta. Si no se cumplen los requisitos convenidos, esta garantía que se establece en favor del arrendador puede no ser devuelta.

Por qué razones se retiene la fianza Una de las principales causas por las que se puede perder la fianza es por los daños ocasionados en la propiedad. Los desperfectos en muebles, electrodomésticos, pintura o cualquier otro elemento de la vivienda que no se encontraban en este estado al inicio del contrato de alquiler, son motivo suficiente para que el propietario retenga la suma de dinero que le fue entregada al inicio del vínculo contractual.

Asimismo, la falta de limpieza o la entrega del inmueble en condiciones inadecuadas puede generar gastos adicionales que el arrendador cubrirá con este depósito. El incumplimiento de las cláusulas contractuales también puede derivar en la pérdida de la fianza.

Por ejemplo, el impago de las mensualidades o el abandono de la vivienda antes de la finalización del contrato (sin previo aviso) constituyen situaciones que autorizan al propietario a retener esta garantía. Del mismo modo, ejecutar obras o reformas sin el permiso explícito del dueño de la propiedad podría justificar la no devolución de la fianza.

Cómo dirimir el asunto de la fianza de forma legal En caso de que surjan disputas relacionadas con la devolución de la fianza, es fundamental que tanto el propietario como el inquilino acudan a la revisión del contrato de arrendamiento para verificar las condiciones pactadas. La Ley de Arrendamientos Urbanos estipula que cualquier retención de la fianza debe estar plenamente justificada y, en caso contrario, el arrendatario tiene derecho a reclamarla ante los tribunales.

