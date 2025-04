´En primera persona; camino hacia la luz´, un viaje de valentía y transformación que ilumina desde dentro.

CÍRCULO ROJO.- Algunas obras no solo se leen, se sienten. Así es “En primera persona: camino hacia la luz”, el conmovedor testimonio de Francisca González Gil —Paqui para quienes conocen la cercanía que destilan sus palabras—. Una obra íntima y valiente publicada por Editorial Círculo Rojo, que se ha convertido en un auténtico refugio emocional para quienes atraviesan la tormenta.

Psicóloga de formación y terapeuta del alma por vocación, Paqui nos ofrece mucho más que una autobiografía: nos tiende la mano. Con honestidad desgarradora, recorre los pasajes más sombríos de su vida —duelo, pérdida, maltrato, depresión, el silencio que a veces ahoga— y los transforma en luz, en aprendizaje, en verdad.

Escrito tras un profundo proceso terapéutico y vital, este libro nace desde la raíz del dolor para florecer en esperanza. “Escribir me permitió poner orden en mi mundo interno y encontrar luz en los momentos de mayor oscuridad”, confiesa la autora. Y esa luz se filtra en cada página, envolviendo al lector con la ternura de quien ha aprendido a sanar desde lo más profundo.

Pero “En primera persona” no solo es una crónica del alma herida que aprende a recomponerse. Es también un manual práctico, lleno de ejercicios y herramientas de autoconocimiento. Es, en definitiva, una guía para todos aquellos que, alguna vez, sintieron que la vida pesa demasiado. “Mi libro es para quienes necesitan un poco de luz, para los que aún no saben que no están solos”, dice Paqui.

La autora combina su testimonio personal con su experiencia profesional como psicóloga holística, donde convergen técnicas como la EMDR, la astrología psicológica, el tarot terapéutico y la psicología regresiva. Su enfoque integrador demuestra que no hay una única vía para sanar, sino un mosaico de caminos posibles.

Editado por Círculo Rojo en marzo de 2025, este libro es también una declaración de principios editoriales: apoyar voces sinceras, necesarias, que aportan valor humano y cultural a nuestro tiempo. La cuidada maquetación y el diseño, también a cargo del equipo editorial, refuerzan esa apuesta por el contenido con alma.

“En primera persona” destaca por su autenticidad. Es una obra que conmueve sin caer en el dramatismo, que guía sin dogmas, que invita a la reflexión sin imponer respuestas. Por eso, no es de extrañar que las opiniones de quienes ya lo han leído coincidan: transforma.

Un libro imprescindible en tiempos donde el ruido externo ahoga la voz interna. Una obra que merece estar en manos de quienes buscan reencontrarse con su historia, reconciliarse con su dolor y emprender, paso a paso, el camino hacia la luz.

SINOPSIS

A veces, la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos transitar. El duelo, la enfermedad, la búsqueda de identidad… todo forma parte de un viaje que solo se entiende cuando se mira con la distancia del tiempo.

Paqui González Gil nos abre su alma en estas páginas, donde comparte su historia con una honestidad desgarradora y una calidez que abraza al lector. Desde la infancia hasta los momentos más oscuros de la pérdida, desde la sanación hasta el renacer, este libro no solo es un testimonio de resiliencia, sino también una guía para quienes buscan su propia luz en medio de la tormenta.

A través de relatos íntimos, reflexiones profundas y ejercicios prácticos, En primera persona es más que una autobiografía: es una invitación a mirarnos por dentro, a sanar heridas y a construir un presente más auténtico.

Si alguna vez te has sentido perdido, si el pasado pesa más de lo que quisieras o si buscas un faro en medio de la incertidumbre, este libro será tu compañero de viaje. Porque la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a contarnos nuestra historia en primera persona.

AUTORA

Nacida en 1981 en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Francisca mostró desde niña una gran curiosidad por el comportamiento humano. Con 18 años de experiencia en psicología y acompañamiento personal, es licenciada en Psicología por la Universidad de Jaén y cuenta con especializaciones en neuropsicología clínica, psicología infantil, psicología forense, terapias de tercera generación, trauma y EMDR.

Ha profundizado en terapia regresiva, registros akásicos, kabbalah, astrología psicológica y coaching ejecutivo ontológico senior, integrando ciencia y crecimiento personal desde un enfoque holístico. Su estilo ecléctico, humanista y espiritual ofrece un acompañamiento cercano y libre de juicios, respetando el ritmo y la historia de cada persona.

Ejerce de forma privada en su despacho y lidera el proyecto Alma en Paz, un espacio que equilibra lo emocional y lo espiritual. En 2024, recibió el Premio a la Trayectoria Profesional de Madrid Magazine.

Este libro refleja su experiencia, vocación y compromiso con el bienestar emocional y el crecimiento personal.

Más información: @_almaenpaz_