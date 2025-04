´STOP TIC Infancia´; Una llamada urgente a desdigitalizar la escuela.

Un maestro madrileño sacude los cimientos del sistema educativo con un ensayo que cuestiona la omnipresencia digital en las aulas.

CÍRCULO ROJO.- ¿Está la tecnología mejorando realmente el aprendizaje en nuestras escuelas? ¿O hemos cedido demasiado terreno a las pantallas sin evaluar sus consecuencias? Estas preguntas encuentran una respuesta clara y contundente en “STOP TIC Infancia – Por qué desdigitalizar la escuela”, una obra crítica, bien documentada y, sobre todo, necesaria.

El autor, maestro de la escuela pública en la Comunidad de Madrid, lleva más de dos décadas observando, reflexionando y recopilando evidencias sobre el impacto de los dispositivos digitales en el entorno educativo. Su experiencia como responsable de planes digitales escolares y miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Juventud e Infancia sobre digitalización y menores (2024) le otorgan una autoridad singular sobre el tema. Pero no se queda ahí: también colabora con la campaña “Escuela Saludable” de Ecologistas en Acción, denunciando la huella ambiental de la tecnología en la enseñanza.

Desde su experiencia como escritor de obras infantiles, divulgador ambiental y autor del exitoso “Excursiones para niños por la sierra de Madrid” (11 ediciones), este nuevo libro marca un cambio de rumbo: una obra que no se queda en la superficie. Con estilo directo y rigor documental, el autor denuncia una peligrosa ceguera institucional: el uso indiscriminado de pantallas en la escuela.

El ensayo es el resultado de una extensa recopilación de estudios e investigaciones, enriquecida con observaciones personales del autor como docente implicado en la práctica diaria. En sus páginas se plantea una profunda reflexión pedagógica y psicosocial: ¿Estamos priorizando la tecnología sobre el aprendizaje real? ¿A qué intereses responde esta digitalización masiva?

Para quienes no se conforman con el relato oficial

El libro está especialmente dirigido a docentes y familias preocupadas por la educación de sus hijos. En él encontrarán un análisis claro del contexto actual, una crítica al discurso dominante sobre los supuestos beneficios de las TIC en la enseñanza y propuestas legales y pedagógicas para recuperar una educación más saludable, crítica y coherente.

El lector no solo se llevará datos y argumentos, sino también una brújula ética para interpretar la presión del mercado tecnológico y las carencias del actual marco normativo. Porque como señala el autor: “El emperador está desnudo”, y alguien tenía que decirlo.

SINOPSIS

La fascinación por la tecnología digital, la preeminencia de los efectos sensoriales sobre los contenidos y los procesos, las incertidumbres sobre un hipotético futuro hipertecnológico y la presión de la industria TIC arrojan a los centros educativos a una dinámica de digitalización progresiva, carente de reflexión y justificación pedagógica.

Ante el demostrado efecto negativo de las TIC sobre el aprendizaje, su insostenible huella ambiental y el derroche de recursos económicos, materiales y personales, este libro reclama la desdigitalización de la escuela y la apuesta por los contenidos y competencias vivenciales, necesarios y urgentes en la infancia.

AUTOR

Javier Zarzuela Aragón es maestro de la escuela pública de la Comunidad de Madrid. Involucrado en la dirección escolar y testigo de la implantación de los sucesivos planes digitales, ha recogido durante años observaciones e información sobre el efecto del uso de las TIC en el aprendizaje y sobre sus consecuencias medioambientales.