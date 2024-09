La IA generativa tiene potencial para liberar en algunos ámbitos entre el 60 y el 70% del tiempo que los profesionales dedican a labores rutinarias

La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa tiene potencial para liberar en algunos ámbitos entre el 60 y el 70 por ciento del tiempo que los profesionales dedican actualmente a labores rutinarias, según algunos estudios sobre el impacto de esta tecnología, que señalan las operaciones con clientes, el marketing y las ventas, la ingeniería de software y la I+D entre las áreas más beneficiadas por la irrupción de esa innovación, según indican distintos informes tecnológicos.





Apuntan que la IA generativa puede llegar a generar un crecimiento del 7 por ciento del PIB mundial a lo largo de la próxima década e incrementar la productividad laboral entre el 0,1 por ciento y el 0,6 por ciento anualmente hasta 2040. En palabras del director del CIDAI y director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, estas cifras muestran “hasta qué punto la generalización de esta tecnología tendrá impacto en las cadenas de valor de los distintos sectores económicos, desde el punto de vista de la innovación, de la mejora de la productividad y de la capacidad de adaptación a entornos muy dinámicos”, aspectos que se tratarán en la décima edición del AI & Big Data Congress, que tendrá lugar en Barcelona en los próximos días 9 y 10 de octubre.

Para profundizar en esta perspectiva, el AI & Big Data Congress abordará el impacto de esta tecnología y los retos en su aplicación, con especial atención a la sostenibilidad, la creatividad y otras aplicaciones sectoriales. La nueva regulación en materia de inteligencia artificial y su aplicación práctica en los sistemas de IA también tendrá un espacio en el congreso.

La experta tecnológica Rika Nakazawa, reconocida recientemente como una de las 50 mujeres más influyentes de Estados Unidos según la lista '50 over 50' de la revista Forbes, actualmente directora global de Innovación Comercial del grupo NTT DATA, explicará cómo compatibilizar el aumento del uso de la IA generativa con la sostenibilidad energética desplegando procedimientos y conceptos innovadores como la “inteligencia orgánica”.

El cofundador de la start-up Runway, Alejandro Matamala, tratará en su intervención como los modelos avanzados de inteligencia artificial en la industria del cine, el entretenimiento, los medios audiovisuales y el arte están transformando la creación y edición de contenidos y la experiencia de los usuarios. Por su parte, la Technical Solutions del CoE IA de CaixaBank Tech, Susana Gimenez, incidirá en la inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia del cliente y la calidad del servicio en el entorno financiero.

La edición de este año reconocerá, con motivo del décimo aniversario, la trayectoria investigadora del profesor emérito del CSIC en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA), del que fue fundador y director, Ramon López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en Cataluña. Igualmente, se reconocerán a cuatro empresas catalanas que han destacado por el uso de la IA en estos últimos diez años.

La segunda jornada del evento dará voz a empresas con proyectos e iniciativas innovadoras que explorarán las principales tendencias tecnológicas de la inteligencia artificial en sectores como el editorial y el cultural, la industria farmacéutica y en la aplicación de la IA cuántica, así como avances en la explicabilidad de la IA, es decir, en comprender los resultados obtenidos por los algoritmos de inteligencia artificial. También se presentará una aplicación de salud pública para la vigilancia y control de mosquitos, entre otras iniciativas.

El congreso sobre inteligencia artificial y Big Data en el sector empresarial organizado por el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) y coordinado por el centro tecnológico Eurecat, en el marco de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña CATALONIA AI, tiene el patrocinio de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank Tech, Huawei, NTT DATA, Softeng, Telefonica Tech y Minsait. El AI & Big Data Congress cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, el Centro de Visión por Computador, la Fundación i2CAT, el Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Microsoft, SAP y SDG Group.