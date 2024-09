Más de la mitad de los españoles desconoce la naturaleza asintomática de la Enfermedad Renal Crónica

En España, 2 de cada 3 personas con enfermedad renal crónica se encuentran sin diagnosticar. Más de la mitad de los españoles desconoce además que la ERC es una enfermedad que se inicia sin mostrar síntomas, mientras la función de los riñones se va deteriorando de manera gradual. A estos datos se suma que 1 de cada 2 españoles cree que esta enfermedad puede reducir la esperanza de vida de una persona, pero no saben que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.





Este desconocimiento es uno de los principales datos que revela el Barómetro Interconectados, una encuesta poblacional, que cuenta con el aval social de ALCER, Cardioalianza y FEDE y el aval de las sociedades científicas SEMG y SEMERGEN. Esta iniciativa se incluye en la campaña de concienciación “Es Cosa de 2”, que tiene como objetivo dar a conocer entre la población general, pacientes y su entorno más próximo la Enfermedad Renal Crónica y la importancia de su diagnóstico temprano mediante dos pruebas médicas sencillas y accesibles: la medición de albuminuria y creatinina con un análisis de orina y la medición de la tasa de filtración glomerular con un análisis de sangre.

El 60% de los españoles desconoce la interconexión entre la Enfermedad Renal Crónica, la Diabetes Mellitus tipo 2 y la Insuficiencia Cardiaca

La Enfermedad Renal Crónica no ocurre de manera aislada a otros problemas de salud: en muchos casos, está estrechamente relacionada con la Diabetes Mellitus Tipo 2 y la Insuficiencia Cardiaca, formando un complejo entramado de condiciones interconectadas conocidas como enfermedades cardio-renal-metabólicas.

En España, se estima que 1 de cada 7 adultos presenta ERC, con una prevalencia entre el 9 y el 15%. Sin embargo, el 60% de los españoles no es consciente de la interconexión cardio-renal-metabolica. Más de la mitad de los españoles (52%) no han oído hablar de cómo la Diabetes Mellitus Tipo 2 puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica o problemas cardiovasculares. Muchos de los encuestados sí están familiarizados con términos como diabetes (84%) o infarto de miocardio (73%), pero pocos entienden cómo la Diabetes Mellitus Tipo 2 y la Insuficiencia Cardiaca se influyen entre sí y con la ERC, complicando su gestión y tratamiento.

Preguntados sobre la gravedad de la ERC, un 35% de los españoles cree que la ERC puede llevar a la hospitalización, aunque un 33% no pensaba que fuera una causa importante de hospitalización. Este desconocimiento sobre el impacto de la ERC puede llevar a subestimar el riesgo y a una falta de preparación adecuada para manejar sus complicaciones. Además, solo el 12% de los encuestados sabe que la ERC puede avanzar sin síntomas evidentes y el 62% de los encuestados reconoce que solo acude al médico cuando tiene síntomas graves, lo que subraya la necesidad de mayor formación y concienciación sobre esta enfermedad silenciosa.

El 93% de los españoles considera extremadamente importante abordar las enfermedades desde un enfoque integral2. "Un enfoque integral y temprano en el manejo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es esencial, ya que los síntomas como la fatiga, la hinchazón de pies y tobillos, y los cambios en la frecuencia urinaria, solo se manifiestan en estadios más avanzados. Dado el desconocimiento generalizado sobre la interconexión entre la ERC, la diabetes tipo 2 y la insuficiencia cardiaca es crucial implementar estrategias de detección temprana y educación del paciente a nivel general, mejorando así la prevención y el tratamiento de estas condiciones," afirma Higinio Flores, vicepresidente primero de SEMG y responsable del Grupo de Trabajo de Patología Nefrourológica de la Sociedad.

Casi la mitad de los españoles apuesta por chequeos médicos cada seis meses si hay factores de riesgo

Más de la mitad de los encuestados (52%) desconoce la naturaleza asintomática de la ERC, y el 48% señala que aquellas personas con posibles factores de riesgo2 deberían hacerse chequeos médicos cada seis meses para prevenir y detectar a tiempo posibles enfermedades como la enfermedad renal crónica. Este porcentaje aumenta ligeramente entre las mujeres, llegando casi al 53%. Es recomendable que las personas con factores de riesgo como diabetes o hipertensión arterial consulten a su médico regularmente para realizar evaluaciones que permitan un diagnóstico temprano y la prevención de complicaciones. Para personas con ERC establecida, la frecuencia de monitoreo puede aumentar a cada 3 a 6 meses dependiendo del grado de afectación renal y la presencia de complicaciones.

En relación a los factores de riesgo, el 41% de los encuestados consideran que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, seguido de la diabetes (39%) o el consumo excesivo de alcohol (39%)2, siendo los mayores de 35 años quienes en mayor número consideran estos factores. Se conoce que entre un 40-50% de las personas con insuficiencia cardiaca tiene enfermedad renal crónica, y que un 40% de las personas con diabetes también padece esta condición. A pesar de este reconocimiento, el 56% de los encuestados no conoce medidas preventivas para reducir el riesgo de estas enfermedades.

"Es fundamental reconocer y gestionar los factores de riesgo de la Enfermedad Renal Crónica, como la diabetes, la hipertensión arterial y/ o enfermedades cardiovasculares. La Atención Primaria tiene un rol crucial en educar a los pacientes sobre estas condiciones y en promover chequeos regulares para una detección temprana, lo que mejora significativamente la prevención y manejo de la ERC," afirma la doctora María Belén Marrón, miembro de grupo de nefrología de SEMERGEN.

Los resultados de la encuesta poblacional muestran que mientras el 70% de las mujeres señalan que los cambios en el estilo de vida (dieta, ejercicio…) pueden ser medidas efectivas para prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares en personas con Enfermedad Renal Crónica, este porcentaje baja hasta el 60% en el caso de los hombres2. Los chequeos médicos son, entre los encuestados, la mejor forma de prevenir la ERC. A pesar de que el 73% de los encuestados cree que los chequeos médicos periódicos son la medida más efectiva para prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares en personas con ERC, más de la mitad (62%) reconoce que el principal reto en la detección temprana de la ERC es acudir al médico solo cuando presenta síntomas, retrasando así la identificación y el tratamiento de estas condiciones.

"El diagnóstico de la ERC se realiza mediante dos determinaciones: un análisis de sangre, que comprueba la eficacia con la que los riñones filtran la sangre (tasa de filtrado glomerular), y un análisis de orina, donde se mide la presencia de una proteína (albúmina) en la orina (cociente Albúmina Creatinina)", señala la doctora María Belén Marrón. Los españoles son conscientes de la importancia de estos métodos diagnósticos y, según la encuesta poblacional, el análisis de sangre y los exámenes cardiológicos son considerados los más efectivos por el 61% y el 56% de los encuestados, respectivamente.

Casi la mitad de los españoles se informa de temas médicos a través de Internet

Según los resultados del estudio, más del 80% de los españoles (83%) se informan sobre temas de salud a través de profesionales médicos, destacando la alta confianza en estos expertos, especialmente entre mujeres y residentes en grandes ciudades. La importancia de la relación entre paciente y médico, paciente y familiar, o paciente y cuidador también es fundamental para una mejor comprensión y gestión de la enfermedad. Además, el 33% recurren a amigos, familiares o conocidos, destacando así la relevancia de estas interacciones en el contexto de la educación y gestión de la salud. Esta cifra subraya la necesidad de fomentar y fortalecer las conexiones interpersonales, ya que una comunicación efectiva y un apoyo emocional sólido son esenciales para el manejo adecuado de enfermedades crónicas.

Asimismo, según el estudio, casi la mitad de los encuestados también recurre a Internet para buscar información sobre problemas de salud. Sin embargo, a pesar de estas búsquedas de información, cerca del 90% de los encuestados (89%) no considera que haya suficiente información sobre la interconexión cardio-renal-metabólica, especialmente los mayores de 25 años. El acceso a información precisa y accesible es fundamental para mejorar el conocimiento y la prevención de la Enfermedad Renal Crónica y otras enfermedades crónicas como la Insuficiencia Cardiaca y la Diabetes Mellitus Tipo 2. “Esta tendencia subraya la importancia de ofrecer recursos educativos que expliquen la relación directa cardio-renal-metabólica, para apoyar una mejor comprensión y prevención de estas enfermedades” añade Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón).

"Las asociaciones de pacientes desempeñan un papel vital en la educación, orientación y la información tanto para los pacientes como para sus cuidadores, familiares y médicos. Fomentar una relación sólida entre estos grupos es esencial para el manejo efectivo de la ERC, ya que la educación y la concienciación sobre la ERC pueden marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas, ayudando a todos los involucrados a comprender mejor la enfermedad renal y sus implicaciones", añade Daniel Gallego.

La campaña "Es Cosa de 2": uniendo esfuerzos para una mejor salud

Para abordar estos desafíos, la campaña "Es Cosa de 2" tiene como objetivo informar e inspirar a la acción. Esta iniciativa no solo promueve la detección temprana y el manejo adecuado de la ERC mediante pruebas sencillas y accesibles, como un análisis de orina y uno de sangre, sino que también incorpora innovadoras herramientas de concienciación.

Así, en el marco de esta campaña, Centros de Atención Primaria de varias Comunidades Autónomas serán el punto de información de la ERC con gafas de Realidad Virtual. Esta iniciativa permitirá a los usuarios experimentar de manera inmersiva el impacto de la ERC y comprender la interconexión entre las enfermedades cardio-renal-metabólicas, mejorar el conocimiento de la población sobre la importancia de la detección temprana y las medidas preventivas, como el análisis de sangre y el análisis de orina, además de ofrecer una visión clara y comprensible de cómo estas condiciones están relacionadas y pueden gestionarse eficazmente.

"La salud no es solo responsabilidad del individuo, sino un esfuerzo colectivo. Los resultados del barómetro muestran que la mayoría de los españoles encuestados desconocen la interconexión cardio-renal-metabólica," afirma la Dra. Miriam Rubio de Santos, portavoz de la Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly. "Por ello, nuestra iniciativa 'Es Cosa de 2' se centra en proporcionar herramientas educativas y promover la detección temprana mediante pruebas sencillas y accesibles, como los análisis de orina y sangre. Queremos capacitar a los pacientes y a los profesionales de la salud para que comprendan mejor estas interconexiones y sean proactivos en la prevención y el cuidado de estas situaciones".