Extorsión y fraudes

Decía un joven: "Siempre creí que si lograba buenas calificaciones y conseguía el trabajo de mis sueños, sería feliz. Me esforcé al máximo, estudié noches enteras, y finalmente logré entrar en una empresa importante. Pero cuando llegué allí, no sentí nada. En lugar de felicidad, solo encontré vacío. Era como si todo el esfuerzo no hubiera valido la pena". Muchos han sufrido este desengaño ante las expectativas sociales y profesionales.