Oposiciones a Correos 2024, sin fecha oficial: ¿cuándo se anunciará la oferta de empleo público?

Sigue la incertidumbre en torno a las oposiciones a Correos. A pocos días de entrar en octubre de 2024, los miles de aspirantes que esperan una plaza en Correos continúan sin noticias sobre la convocatoria oficial. Hasta la fecha, la empresa estatal no ha comunicado oficialmente ni el número exacto de plazas ni la fecha de inicio del proceso selectivo, lo que ha generado inquietud entre los opositores. No obstante, se estima que la oferta de plazas podría superar las 4.000, según las proyecciones basadas en convocatorias anteriores y declaraciones no oficiales.



Correos es una de las empresas más codiciadas por los opositores, dado que ofrece estabilidad laboral, un salario competitivo y la posibilidad de acceder a un empleo con solo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este año, sin embargo, el proceso ha sufrido retrasos importantes en comparación con la convocatoria de 7.757 plazas publicada en 2023.

¿Por qué se está retrasando la convocatoria?

Aunque Correos no ha proporcionado una razón oficial para el retraso, se especula que la demora puede deberse a cuestiones administrativas o a posibles reorganizaciones internas. A pesar de que las oposiciones suelen anunciarse en los primeros meses del año, en 2024 este proceso no ha seguido el mismo calendario. Según fuentes consultadas, la empresa estatal aún no ha dado ninguna señal clara sobre cuándo comenzará el proceso.

Algunos expertos sugieren que este retraso podría estar relacionado con la reestructuración de recursos en respuesta a las nuevas demandas del mercado postal y de logística, especialmente debido al auge del comercio electrónico y las necesidades de distribución.

Plazas y expectativas para 2024

Aunque la cifra oficial de plazas no ha sido confirmada, las estimaciones apuntan a que se ofrecerán más de 4.000 plazas, lo que sigue siendo una de las ofertas públicas de empleo más importantes de la empresa en los últimos años. Estos puestos estarán destinados a categorías del Grupo Profesional IV, que incluye roles en reparto, clasificación y atención al cliente.

Este año, el proceso selectivo mantendrá su estructura habitual, con una prueba tipo test de 100 preguntas. De estas, 90 estarán relacionadas con el temario oficial, mientras que 10 serán de carácter psicotécnico.

Además, los méritos jugarán un papel crucial en la puntuación final, con un máximo de 40 puntos adicionales que podrán obtenerse por antigüedad en Correos, posesión de permisos de conducir o la realización de cursos específicos.

¿Qué pueden esperar los opositores?

La falta de una fecha concreta ha generado ansiedad entre muchos opositores, pero también ha abierto una ventana de oportunidad para aquellos que necesiten más tiempo para completar su preparación. Las pruebas de Correos no son de las más complejas en el ámbito de las oposiciones, y el temario es relativamente accesible, ya que no incluye legislación densa ni Constitución, como ocurre en otros procesos selectivos.

El temario para 2024 incluye 12 temas, entre los que destacan los aspectos normativos del servicio postal, los productos y servicios de Correos, y los procesos operativos en admisión, tratamiento y distribución.

Esto permite a los candidatos planificar su estudio de manera más eficiente, adaptándolo al tiempo que queda hasta que se anuncie la convocatoria.

La bolsa de empleo, otra vía para ganar méritos

Además de las oposiciones, la bolsa de empleo de Correos es otro recurso importante para aquellos que buscan una oportunidad en la empresa. Aunque no se ha anunciado oficialmente cuándo se abrirá, estar en la bolsa permite trabajar temporalmente en Correos y, al mismo tiempo, ganar méritos que sumen puntos para futuros procesos selectivos.

En las convocatorias anteriores, los trabajadores temporales han tenido la posibilidad de acumular experiencia que les proporciona una ventaja competitiva en el examen. Además, el desempeño en estos trabajos temporales se valora de forma positiva a la hora de acceder a un puesto fijo.

¿Cuándo se espera la convocatoria?

A pesar de la falta de una fecha exacta, es probable que la convocatoria se realice hacia finales de 2024 o principios de 2025, lo que sigue siendo una incógnita para los miles de opositores que se preparan para este proceso.

Las recomendaciones de los expertos son claras: seguir preparándose, mantenerse informado a través de los canales oficiales de Correos y aprovechar el tiempo extra para perfeccionar la preparación.

Toda la información oficial será publicada en la página web de Correos, en la sección de "Personas y Talento", donde los opositores podrán consultar los detalles sobre el número de plazas, los requisitos específicos y el temario actualizado.

La incertidumbre que rodea las oposiciones de Correos en 2024 sigue causando frustración entre muchos candidatos. Sin embargo, aquellos que vean este retraso como una oportunidad tendrán tiempo adicional para afinar su preparación y mejorar sus posibilidades de obtener una plaza. Con más de 4.000 puestos en juego y la promesa de una convocatoria inminente, los opositores deben mantenerse vigilantes y preparados para cuando finalmente se publique la tan esperada convocatoria oficial.