Los productos cosméticos recomendados por las expertas en belleza para resetear la piel después del verano

Desde firmas como Medik8, Byoode o Omorovicza dan las claves para llenar el neceser con los mejores productos para revitalizar la piel antes del otoño Tras el periodo estival, la piel suele reflejar los efectos del sol, la sal y el cloro, quedando deshidratada, con manchas y una textura desigual. La vuelta a la rutina también conlleva estrés, lo que puede agravar el estado de la piel. Para enfrentar estos efectos, diversas expertas en dermocosmética recomiendan productos específicos que no solo restauran la salud cutánea, sino que la preparan para el nuevo ciclo.

Efectos del verano sobre la piel

Aunque el uso de protectores solares es fundamental, la exposición al sol puede generar alteraciones visibles en la piel. Estas incluyen manchas oscuras, deshidratación y un tono desigual que puede acentuar la aparición de líneas de expresión y arrugas. Adicionalmente, la combinación de sudor y protectores solares puede provocar la obstrucción de poros, lo que aumenta la congestión y la dilatación de los mismos. Por ello, se requiere una intervención eficaz para recuperar la vitalidad de la piel.

Productos recomendados para restaurar la piel

1. Antioxidantes y probióticos: Nopal & Kombucha Metaphor, de Byoode

Este producto bifásico combina los beneficios de un tónico y un sérum. Su formulación incluye antioxidantes, como el té verde y el cacao, junto con probióticos que equilibran el microbioma de la piel. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, responsables del daño celular generado por la exposición solar, mientras que los probióticos fortalecen la barrera cutánea, ayudando a mantener la hidratación. Su combinación de ingredientes también mejora la textura y luminosidad de la piel.

Precio: 69 € en Byoode.com

2. Poder detoxificante: Chlorophyll Detox Mask, de Perricone MD

Esta mascarilla a base de clorofila y papaya está diseñada para purificar la piel tras los excesos veraniegos. La clorofila actúa como un agente detoxificante, eliminando impurezas, mientras que la enzima de papaya exfolia suavemente, dejando la piel más suave y luminosa. La fórmula ayuda a minimizar la apariencia de poros dilatados y a reequilibrar la piel propensa a la grasa, proporcionando un aspecto más uniforme.

Precio: 78 € en Perriconemd.es

3. Efecto piel perfecta: Petals of Botanique, de Boutijour

Esta mascarilla exfoliante reafirmante está diseñada para uniformar el tono de la piel y mejorar su luminosidad. La exposición solar activa la producción de melanina, que oscurece el tono de la piel y la reseca. Los ingredientes botánicos de esta mascarilla, como la flor de loto y el té verde, aportan antioxidantes que iluminan y suavizan la piel. Su acción exfoliante también ayuda a prolongar el bronceado y mejorar la absorción de productos hidratantes.

Precio: 63 € en Purenichelab.com

4. Retinol y vitamina C: r-Retinoate, de Medik8

Este producto actúa como suero y crema, utilizando una molécula 8 veces más potente que el retinol junto con vitamina C. Ambas sustancias promueven la regeneración de la piel, mejorando su tono y textura. El uso regular de este tratamiento combate los signos del envejecimiento provocados por el sol, como arrugas y pérdida de firmeza, al mismo tiempo que ilumina la piel.

Precio: 189 € en Medik8.es

5. Melatonina relajante: Queen of Hungary Evening Mist, de Omorovicza

Esta bruma nocturna está formulada con melatonina antioxidante y aceite de lavanda, ingredientes que favorecen la relajación y la regeneración de la piel durante el sueño. Además, su complejo terapéutico patentado promueve la reparación de las capas más profundas de la piel. El uso de esta bruma ayuda a aliviar el estrés cutáneo y a mantener la piel hidratada y calmada.

Precio: 64 € en Purenichelab.com

Preparación para el nuevo ciclo

El uso de productos adecuados tras la temporada estival es esencial para restaurar la piel y prepararla para las exigencias del nuevo ciclo. Antioxidantes, detoxificantes, retinoides y melatonina son algunos de los ingredientes clave en la recuperación de la piel. Incorporar estos productos en la rutina diaria ayudará a mejorar la textura, luminosidad y salud cutánea, asegurando una transición suave hacia la rutina posvacacional.