La oportunidad única para opositar a Policía Municipal de Madrid

La Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva oferta pública de empleo (OEP) para la Policía Municipal que ha despertado gran interés entre los aspirantes a opositores.

Con 364 plazas de turno libre en juego, esta convocatoria se enmarca en el ambicioso "Plan 10.000" del gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, que busca reforzar las fuerzas de seguridad locales con miles de nuevos agentes en los próximos años.

Para analizar el impacto de esta oferta histórica, entrevistamos a R. Arteaga, Subinspectora de la Policía Municipal de la Comunidad de Madrid y colaboradora de Patrio, centro referente en la preparación de las oposiciones de Policía Local.

Arteaga lleva más de ocho años formando a opositores tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, y su experiencia es invaluable para quienes sueñan con convertirse en agentes de la ley.

Una oportunidad única para opositar gracias al Plan “10.000” En cuanto al contexto de la convocatoria, Arteaga destaca que estamos ante un momento único: "El tren solo pasa una vez en la vida y no lo pueden dejar escapar", señala con contundencia, haciendo un llamamiento a quienes se están planteando preparar una oposición.

El "Plan 10.000", impulsado por el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, es una iniciativa ambiciosa que busca incrementar notablemente el número de efectivos de la Policía Municipal de Madrid. Con la meta de incorporar 10.000 nuevos agentes en los próximos años, este plan garantiza un periodo de abundancia de plazas, ofreciendo una oportunidad histórica para aquellos que quieran sumarse a las fuerzas de seguridad locales.

Según Ruth Arteaga, los opositores deben aprovechar este momento único, ya que es un contexto sin precedentes en la historia reciente de las oposiciones en Madrid. "Dicho vulgarmente, vienen las 'vacas gordas'. Años venideros de abundancia de oportunidades para aquellos que quieran ser policía". Un mensaje claro que resuena en un contexto en el que las ofertas de empleo público suelen ser limitadas.

Constancia y perseverancia: las claves del éxito "Sin la constancia, ningún opositor puede alcanzar su meta", afirma Ruth. "La constancia, acompañada de la perseverancia o, dicho de otra manera, el no rendirse, son las dos cualidades básicas que todo opositor o aspirante a policía tiene que tener".

Esta disciplina es esencial para enfrentarse a un proceso exigente, en el que la preparación rigurosa y la capacidad de mantenerse firme ante las dificultades marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Consejos para futuros policías municipales de la Comunidad de Madrid Cuando se le pregunta por el mejor consejo para quienes buscan una de las 364 plazas convocadas, Ruth es directa: "Lo primero que siempre recomiendo a cualquier opositor es que elijan una buena academia, para que les guíe, oriente, forme y ayude en este viaje tan difícil a la vez que apasionante del mundo de la oposición". Y en este sentido, no duda en señalar a Patrio como una de las mejores opciones para preparar las oposiciones a Policía Municipal de Madrid.

"Son ya casi 17 años en el gremio, 9 de ellos como policía, 6 de oficial y 1 de subinspectora, y sé de lo que hablo", agrega. Con esta experiencia a sus espaldas, Ruth insiste en la importancia de la constancia y la perseverancia, dos virtudes que, según ella, siempre acaban dando frutos: "El que siembra, recoge… y lo que se recoge merece mucho la pena. Te cambia la vida para bien, por lo que el sacrificio merecerá la pena".

En resumen, la convocatoria de 2024 para la Policía Municipal de Madrid es una oportunidad que, como bien dice Arteaga, no debe dejarse escapar. Con una formación adecuada y una mentalidad firme, aquellos que se atrevan a dar el paso tienen por delante una etapa de grandes oportunidades.