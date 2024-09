La moda de resucitar el franquismo

No salgo de mi asombro cuando quien está resucitando el franquismo es la izquierda española, pero lo más preocupante, y quizás inverosímil, es que esta izquierda aprovecha la más mínima ocasión para tildar de franquistas a los que no pensamos como ellos.

Soy un ciudadano dedicado a la política, ideológicamente de derechas, monárquico y constitucionalista, y jamás consentiré que un “rojo” me llame fascista o franquista (que no es lo mismo).

¿No tenemos ya suficiente con las dictaduras catalana y vasca?

Los señores socialistas están cometiendo el error de amparar a los secesionistas, que con sus actos y manifestaciones, son los verdaderos dictadores de hoy. Separatistas, socialistas e integrantes de la extrema izquierda están resucitando el franquismo. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen nada que aportar política, social, económica y culturalmente, y es cuando se dedican a resucitar viejos fantasmas, a los que ponen de moda.

Creo que la izquierda política y el separatismo aún no se han enterado de que en política no todo vale.

¡Ah! Un apunte cultural e histórico a estos que utilizan la palabra fascista sin conocimiento: el fascismo no fue franquismo ni nazismo, el franquismo no fue fascismo ni nazismo, y el nazismo no fue franquismo ni fascismo.