Atos logra un hito en el despliegue informático de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024: los más digitales y seguros de la historia

Atos, como Socio Tecnológico Mundial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, anuncia la exitosa orquestación de la tecnología de la información para París 2024 Los equipos de Atos llevan 35 años trabajando junto al Movimiento Olímpico, integrando, operando y asegurando sistemas informáticos críticos para ofrecer a miles de millones de aficionados de todo el mundo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos más digitales de la historia. Atos ha sido el integrador tecnológico líder, desde la gestión de programas hasta la integración de sistemas, y el proveedor de más de 150 aplicaciones críticas.

"Nuestros equipos han demostrado una dedicación y una pasión sin precedentes para garantizar una entrega impecable de la tecnología para París 2024 en el país de origen del Grupo. No podríamos imaginar un escenario mejor para mostrar nuestra experiencia en transformación digital y nuestra dedicación al Movimiento Olímpico durante los últimos 35 años", declaró Patrick Adiba, CEO de Grandes Eventos de Atos.

"El COI y Atos llevan juntos en este viaje desde 1989, cuando la empresa se convirtió por primera vez en un proveedor tecnológico clave para el Movimiento Olímpico. Hemos confiado en la experiencia y los servicios de Atos durante todo este periodo de gran transformación digital, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024. En nombre del COI, me gustaría agradecer a Atos su colaboración durante más de tres décadas", añadió Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional.

Las cifras clave de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024:

Más de 1.026 pruebas en los calendarios olímpico y paralímpico, con resultados transmitidos a los aficionados, periodistas y emisoras casi en tiempo real.

233 millones de usuarios únicos de la web de París 2024 (página más visitada: Programa).

18 millones de descargas de la aplicación móvil de París 2024 (página más visitada: Medallas) y 20 millones de usuarios únicos al día de media durante los Juegos Olímpicos.

Más de 10.000 usuarios diarios de MyInfo, la web dedicada a la Familia Olímpica.

Más de 400.000 acreditaciones gestionadas para los Juegos Olímpicos, 240.000 para los Juegos Paralímpicos; 3,7 millones de escaneos durante los Juegos.

Más de 300.000 candidatos al programa de voluntariado, 45.000 voluntarios seleccionados

Un número récord de 1.894 puestos de trabajo con el Sistema de Información para Comentaristas in situ y a distancia.

250.000 horas de pruebas a lo largo de 15 meses para evaluar el rendimiento del Sistema de Gestión Olímpica (OMS) y del Sistema de Difusión Olímpica (ODS). Atos siempre ha aportado innovación al Movimiento Olímpico, y el año 2024 no ha sido una excepción. El Portal de Voluntarios, utilizado para reclutar, seleccionar y gestionar voluntarios, incorporó un nuevo sistema de preasignación inteligente basado en IA que emparejaba a los voluntarios con sus puestos en función de sus habilidades, disponibilidad y preferencias. Además, Atos apoyó al Comité Olímpico Internacional mediante la creación de un Smart Knowledge Hub que aprovechó las capacidades de GenAI para mejorar la eficiencia operativa, en línea con la agenda olímpica de IA.

Desde Pyeongchang 2018, Atos también ha contado con tres infraestructuras de TI sostenibles, autónomas y complementarias que se reutilizaron de una edición a otra para reducir el impacto medioambiental en TI en torno a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos: el Laboratorio de pruebas de integración en Madrid, el Centro de Operaciones Tecnológicas Central en Barcelona y el Centro de Operaciones Tecnológicas en la ciudad anfitriona (en 2024, París).

Atos es también el Socio Tecnológico Digital Oficial del Comité Olímpico Europeo para las ediciones de 2023 y 2027 de los Juegos Europeos. Atos es la única empresa internacional de servicios de tecnologías de la información con una división dedicada a Deportes y Grandes Eventos. Para obtener más información sobre las soluciones de Atos para el deporte y el entretenimiento, visite Deportes y Grandes Eventos - Atos.