Israel y Hezbollah se cogen de la pechera

Palabras del Analista Internacional libanes, Joseph Hage, que yo comparto:” Ahora que bajó la tensión en la franja de Gaza, Israel tiene tiempo para liberar el frente Norte de los bombardeos de los terroristas, estos empezaron el 8 de octubre del año pasado. Todos los días atacan el Norte de Israel. Israel tiene unos 200.000 refugiados internos desplazados para evitar dichos bombardeos de Hezbollah. Israel ha tratado de negociar con la milicia libanesa para que no ataque a los civiles en una franja de 20 km, pero éstos se han negado. Los Altos de Golán no es un objetivo libanés, ni palestino, esto es un objetivo Iraní. Hezbollah está compuesto en su mayoría por libaneses de la secta chiita. El Gobierno del Líbano no quiere la guerra con Israel, pero está secuestrado por Hezbollah. Que, al estar apoyados por Irán y tener más armas que el ejército libanés, lo tienen sometido. El pueblo libanés tampoco quiere la guerra con Israel, pero no pueden hacer nada para evitarlo. La milicia libanesa almacena sus armas en garajes, sótanos, pisos y casas particulares, ocultos detrás de la población y por eso los daños colaterales con cuantiosos. Hezbollah es tan irresponsable, que las juntas militares para planificar los ataques a Israel, las hacen en pisos rodeados de vecinos. Y cuando Israel ataca, por desgracia caen también civiles en el bombardeo”.