EIT Urban Mobility lanza 20 ayudas del 100% para el curso en Digital Twins for Smart Mobility de la UPC

EIT Urban Mobility impulsa una oportunidad única de especialización para los profesionales de la movilidad urbana, y lo hace ofreciendo 20 ayudas del 100% del importe de la matrícula del curso de formación permanente en Digital Twins for Smart Mobility de la UPC School, que comenzará el próximo 22 de octubre de 2024 en modalidad semipresencial En el contexto de la reciente Semana Europea de la Movilidad Sostenible, se ha reforzado la necesidad de reimaginar las ciudades como espacios públicos más inclusivos, seguros y sostenibles, donde peatones, vehículos y actividades urbanas coexistan de manera armoniosa. La digitalización de la movilidad, promovida por EIT Urban Mobility, se presenta como un factor clave para transformar estos sistemas de transporte hacia modelos más eficientes, innovadores y sostenibles.

El curso de formación permanente en Digital Twins for Smart Mobility de la UPC School, financiado por EIT Urban Mobility, está pensado especialmente con este objetivo: el de aportar soluciones tecnológicas de última generación que ayuden a transformar la forma en la que gestionamos el transporte público y privado.

Los Digital Twins o gemelos digitales, permiten crear simulaciones en tiempo real que ayudan a prever problemas y optimizar la movilidad en entornos urbanos. El programa, de un mes de duración, e impartido por expertos de la Universitat Politècnica de Catalunya, CERTH, AIMSUN, Transcality y CARNET, se basa en el uso de estos modelos de simulación en tiempo real (digital twins) para evaluar escenarios de tráfico, prevenir de averías o aplicar nuevas soluciones a desafíos específicos en la movilidad urbana, siempre con un enfoque sobre el análisis de datos en real-time.

La fecha límite para solicitar las ayudas del 100% de la matrícula para el curso en Digital Twins for Smart Mobility es el lunes 30 de setiembre de 2024. A través de una carta de motivación y una carta de recomendación académica y/o profesional, se realizará una valoración de la situación personal y económica de los solicitantes, así como de su experiencia profesional e interés en el ámbito de la smart mobility