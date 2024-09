La versión turca de “Star Wars” llega a Sevilla el 28 de septiembre, con una proyección en alta definición de esta “joya del cine cutre”

El mk2 Cinesur Nervión Plaza (C. Luis de Morales, 3) de Sevilla llevará a sus espectadores hasta una galaxia alejada, muy alejada de los derechos de autor, con la proyección de “Dunyayi Kurtaran Adam” (1982), popularmente conocida como el “Star Wars turco”, en una copia restaurada en alta definición 2K, que podrá verse el sábado 28 de septiembre las 22:30 horas.





“Dunyayi Kurtaran Adam” se trata de una “joya del cine cutre”, según los organizadores de la sesión; una epopeya espacial surgida, como tantos otros títulos, a raíz del éxito de “La guerra de las galaxias” de 1977. Cuenta la historia de dos pilotos que quedan atrapados en un remoto planeta desierto y acaban ayudando a sus habitantes para derrotar al malvado tirano que los somete a base de trampolines, espadas de cartón, disfraces de saldo y muy poco sentido del ridículo.

La particularidad de “Dunyayi Kurtaran Adam” no es solo la copia (mala) de los elementos que hicieron famosa a “Star Wars” como las naves espaciales, los robots, los guerreros con poderes o los siniestros emperadores, sino que fue un paso más allá de toda desvergüenza conocida. Y es que, a raíz de la pérdida de parte de los decorados, el equipo de rodaje decidió colarse de noche en una sala de cine para “tomar prestada” una copia del filme de George Lucas, recortar del celuloide las escenas que necesitaban, insertar dichas escenas en la nueva película y, por último, devolver la copia mutilada sin que nadie se enterase.

Y es que ya puestos a ahorrar dinero, para qué volver a montar un set cuando los americanos ya lo habían hecho antes y mejor; a fin de cuentas, esto no dejaba de ser la versión turca apócrifa de “Star Wars”. Para completar el latrocinio decidieron que la música de ese tal John Williams quedaba muy bien acompañando a las imágenes, por lo que utilizaron su partitura... de “Indiana Jones”.

En una época donde no existía Internet y la producción local no pasaba de la frontera, Turquía se dedicó a hacer sus propias versiones de los mayores éxitos de Hollywood, confundiendo el derecho de propiedad intelectual con el derecho a hacer lo que te dé la gana. “Dunyayi Kurtaran Adam” es una de tantas en una lista de despropósitos en la que destacan los plagios de “Superman” (donde el planeta Krypton es una bola de Navidad verde), “E.T.” e incluso “El Exorcista”.

Todas estas producciones, no obstante, comparten no solo su falta de recursos y de una narrativa coherente, sino que también son algunas de las películas más involuntariamente cómicas de la historia del cine.

La cinta podrá verse en versión original en turco subtitulada al castellano y los encargados de presentarla serán Paco Fox y Juan Pérez, miembros del exitoso podcast “Tiempo de Culto” y productores del festival CutreCon de Madrid. Ambos contarán al público anécdotas sobre el rodaje y se encargarán de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Los organizadores también explican que, como es habitual en las sesiones organizadas por las marcas Cinecutre y CutreCon, se permitirá la libre participación y los comentarios del público, para “disfrutar aún más de la película”.