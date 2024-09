¿Sopesa Puigdemont apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez?

¿Qué harás hoy después del trabajo (si es que tienes empleo)? Una gran mayoría podría responder una de estas tres opciones: veré un partido de fútbol, me iré de compras o me sentaré en el sofá del salón para mirar mi serie favorita o bajarme una película de estreno reciente. Con cualquiera de las alternativas sedo o anestesio mi neurosis o ansiedad y olvido los conflictos materiales que me acucian cada día. Eso se llama control social.