Impuestos que hay pagar por una herencia

Las herencias no están exentas del pago de impuestos. El traspaso del patrimonio de una persona a otra u otras por causa de fallecimiento cuenta con su propia regulación, imponiendo dos tipos diferentes de impuestos: el de sucesiones y el de plusvalía. En estos casos, es habitual que el pago de estos impuestos se realice mediante un cargo a la propia herencia, de modo que el beneficiario no tenga que poner dinero directamente de su bolsillo.

Otra de las formas de cubrir estos costes es la de contratar un seguro de vida. Si bien no forma parte del patrimonio del caudal hereditario, la cuantía que se abona al beneficiario es más que suficiente para poder cubrir los gastos de impuestos. No obstante, para que se cumpla esta condición, el heredero legal y el beneficiario del seguro deben coincidir, ya que en caso contrario no se puede reclamar el montante, pues no está ligado a la propia herencia.

Qué es el impuesto de sucesiones y cómo se calcula

El impuesto de sucesiones es el tributo que se paga al recibir una herencia. Su propósito es el de gravar el incremento del patrimonio de una persona cuando se obtiene por causa de un fallecimiento. Estos impuestos le corresponden al heredero, ya sea porque lo indique el testamento legado por la persona fallecida o, en caso de ausencia de este, porque lo indique el Código Civil, en orden descendente a la sucesión.

Este impuesto de sucesiones está sujeto al gravamen de cada comunidad autónoma en España, por lo que las cuantías varían en función del lugar de residencia del fallecido. En este sentido, existen comunidades como Andalucía o Galicia donde las herencias por valor menor de un millón de euros están exentas del pago de impuestos, mientras que en otras como la Comunidad de Madrid se debe pagar el 1% de la cuantía.

Para calcular este impuesto de sucesiones, primero hay que fijar la masa salarial del fallecido para después aplicar todas las reducciones pertinentes como una discapacidad, la contratación de un seguro de vida y otras condiciones similares. Con esto, se determinar cuál es el valor de la cuota tributaria y, por último, se aplican las posibles bonificaciones que establezca la ley en función de cada comunidad autónoma. El plazo máximo para abonar el impuesto de sucesiones es de seis meses a la fecha posterior del fallecimiento.

Qué es el impuesto de plusvalía y cómo se calcula

El Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, es el encargado de gravar el aumento del valor de una propiedad inmobiliaria durante el tiempo en el que el inmueble estuvo en el patrimonio del difunto. Un impuesto que solo se abona en caso de que el inmueble en cuestión se haya revalorizado durante ese período.

Como se trata de un impuesto de carácter municipal, corresponde a cada municipio determinar cuál es el valor del mismo. Esto se calcula de dos modos diferentes: mediante el procedimiento real o el objetivo. En el primer caso, el cálculo se realiza mediante el coste efectivo de la compra del inmueble y el de la venta. El objetivo, por su parte, se basa en el valor catastral del año de compra y del año de venta, con actualizaciones anuales.