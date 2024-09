Rubén Rondón competirá en Fight Night VIII por el título nacional ISKA de K1

La promotora madrileña Fight Night Events contará con el luchador Rubén Rondón para disputar el cinturón ISKA en el campeonato de España de K1 el próximo sábado 28 de septiembre El luchador vallisoletano Rubén Rondón del club Mamba de Ponferrada, luchará por hacerse con el codiciado y prestigioso título nacional ISKA en la modalidad de K-1 categoría de 75 kilos.

El título se pone en juego en la localidad de Las Rozas y su rival será el luchador Joselu Martínez. De hacerse con la victoria, este sería el séptimo campeonato de España de Rubén y el segundo en categoría profesional.

La promotora Fight Night Events es en la actualidad una de las más activas y punteras del panorama pugilístico nacional. Desde que el madrileño Antonio Esteve iniciara su andadura hace poco más de tres años, no ha parado de innovar y de apostar por un nuevo estilo de hacer las cosas, posicionándose como un referente de los deportes de contacto en España. No en vano recientemente ha sido elegido como delegado nacional ISKA y seleccionador nacional Omke, el organismo que homologa la velada.

La federación internacional ISKA que avala el campeonato dentro del evento Fight Night VIII, se constituyó el 16 de julio de 1986 en Estados Unidos (EE. UU.) y en 1991 era el organismo regulador más importante del mundo, con representantes en más de 60 países.

OMKE (Organización Mundial de Kick Boxing) cuyo presidente es Eduardo Robles, es el organismo internacional que más eventos homologa en España y posee el mayor número de licencias en activo en el mundo del Muay Thai y Kickboxing a nivel nacional, con un récord en 2023 de más de 15.000 licencias.

El objetivo a medio plazo del equipo que arropa a Rubén no es únicamente cosechar títulos, sino que además en breve se le verá enfrentarse a rivales de reconocido prestigio, tanto dentro como fuera de España, con objeto de escalar posiciones en el ranking internacional donde ya se le considera como uno de los valores a tener en cuenta. Y no solo por sus cualidades como luchador sino por su imagen distinta a la tradicional, su indudable carisma y su proyección mediática que, lejos de apagarse, va en aumento cada día.

Rubén está pasando por un momento de gran actividad deportiva. El reto al que se enfrentará el próximo fin de semana será el quinto en lo que va de año y el segundo título al que aspira desde que el pasado 18 de mayo le arrebatara el cinturón internacional MFC a su anterior titular, el mexicano Ronin Fernández.