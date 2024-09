Charly Camina, líder en dirección y programación innovadora en el ámbito del entretenimiento y show business

Madrid, 2024 – Con tan solo 34 años, Carlos Jorge Camina Antúnez, nacido en Madrid y conocido en la industria como "Charly", se ha consolidado como uno de los ingenieros de sistemas de vídeo más importantes en el mundo del entretenimiento y los espectáculos en vivo. Técnico de vídeo y programador informático, Charly ha forjado una carrera destacada que abarca más de ocho años, trabajando en algunos de los eventos de los artistas más emblemáticos del panorama musical y del entretenimiento internacional.

Recientemente, fue parte clave en la producción que rompió récords de sold outs en Madrid con los conciertos de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, donde participó como ingeniero de sistemas de vídeo. En este evento, Charly no solo operó la tecnología de punta, sino que también supervisó el diseño y ejecución de los efectos visuales que maravillaron a más de 65,000 personas cada día. El impacto del evento fue tan masivo que el streaming online superó el millón de espectadores durante el último día del espectáculo, consolidando este hito como uno de los más importantes de la historia del recinto.

“Ver cómo el público responde a una producción de esa magnitud es algo que no tiene precio”, comenta Charly, destacando el compromiso y la innovación técnica que fue requerida para lograr una experiencia tan impactante.

Además de su colaboración con Karol G, Charly ha trabajado en algunos de los conciertos más icónicos de la última década. Fue el responsable técnico de vídeo en las giras de Luis Miguel, Marc Anthony y Manuel Carrasco, destacando especialmente el histórico sold out de Carrasco en 2024, siendo el primer artista español en llenar el Estadio Santiago Bernabéu. “Trabajar con artistas de este calibre es un reto constante, pero también una oportunidad increíble para seguir innovando”, dice.

No solo ha brillado en la música, sino también en la industria cinematográfica, siendo jefe de los platos virtuales de vídeo en producciones como Sky Rojo para Netflix y la película Pijamas Espaciales. Su participación en proyectos de realidad aumentada y producción virtual lo ha llevado a la vanguardia de la tecnología en el entretenimiento, demostrando su versatilidad como desarrollador y programador. “Mi viaje empezó a los 12 años, cuando aprendí a programar páginas web y videojuegos de forma autodidacta”, cuenta Charly, quien desde muy joven ya mostraba un talento innato para la tecnología. Su pasión lo llevó a estudiar en la prestigiosa academia Trazos en Madrid, donde se especializó en cine digital, videojuegos y modelado 3D. A partir de ahí, comenzó un camino ascendente en el mundo del desarrollo audiovisual, combinando creatividad y tecnología en cada proyecto.

Hoy, empresas del mercado norteamericano solicitan sus servicios para los eventos más grandes del mundo, confiando en su experiencia y visión innovadora. Con un futuro brillante por delante, Carlos "Charly" Camina Antúnez no solo es una promesa del entretenimiento, sino también una figura que está transformando la industria a nivel global, uniendo tecnología y arte de una manera sin precedentes.

Uno de los logros que más enorgullece a Charly es el desarrollo de su propio software, StageSync, una herramienta revolucionaria en la programación de efectos visuales y control de espectáculos en vivo. “StageSync ha sido utilizado en giras de artistas como Karol G, Marc Anthony y Chayanne, y es un producto que sigue evolucionando”, explica Charly, quien destaca el respaldo de empresas internacionales como Disguise, líderes en tecnología para grandes eventos.

Este 2024, Charly ha dado un paso más en su carrera al liderar la dirección técnica de vídeo y la programación del show de la primera residencia latina en Las Vegas con Los Bukis, una producción de la mano de la empresa española Erizarte. “Es un honor haber sido parte de este proyecto histórico, que marca un antes y un después en la presencia latina en Las Vegas”, afirma.

Es posible ver fragmentos de su vida profesional en sus redes sociales como @charleywavewolf "Mi objetivo es seguir llevando la tecnología al límite en cada proyecto que emprendo. No conozco límites cuando se trata de crear experiencias visuales que emocionen al público y eleven el nivel del espectáculo", concluye Charly.