El proyecto 'Ver para Crecer' vuelve a Pamplona de la mano del Hospital San Juan de Dios

Ópticos y ópticas voluntarios de esta iniciativa van a revisar la vista de cien personas en situación de vulnerabilidad el próximo jueves día 26 de septiembre 'Ver para Crecer' va a llevar a cabo una nueva acción sobre el terreno en Pamplona. Será en las instalaciones cedidas para la ocasión por el Hospital San Juan de Dios, apoyados por el voluntariado del centro.

Este próximo jueves, ópticos/as voluntarios van a llevar a cabo revisiones visuales a un centenar de personas en situación de vulnerabilidad, apoyando a organizaciones locales que trabajan con ellos y ellas. Los beneficiarios/as han sido previamente seleccionados por los trabajadores sociales del Hospital San Juan de Dios.

En Pamplona, 'Ver Para Crecer' ha colaborado ya con el Hospital San Juan de Dios de la capital navarra, Fundación Xilema, Comedor Solidario Paris 365 y con el Centro Penitenciario de Santa Lucía. Precisamente en este último se llevará a cabo una nueva acción, a continuación de la emprendida en el Hospital de San Juan de Dios.

El proyecto 'Ver para Crecer' revisa la vista de personas en situación de vulnerabilidad, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de diferentes ONG y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la vista de cerca de 4.000 personas en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema, Hospital San Juan de Dios, Comedor Solidario Paris 365 y Centro Penitenciario Santa Lucía (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante) y Fundación Jesús Abandonado (Murcia), CaixaProinfancia (Tenerife), Cruz Roja en Loja (Granada) y Fundación ADUNARE y CaixaProinfancia (Zaragoza) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellos beneficiarios que lo necesitaron sus gafas nuevas.