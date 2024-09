Tener un blog en tu web puede aumentar hasta un 45% el crecimiento del tráfico de un ecommerce

A la hora de establecer la estrategia comunicativa y de marketing de una empresa, contar con un sitio web es esencial para contar con visibilidad para potenciales clientes. En este sentido, de cara a optimizar tu página para los motores de búsqueda y establecer relación con la audiencia, el blog, junto a las redes sociales, son una de las herramientas de mayor relevancia.



Según datos del INE publicados en octubre de 2022, más del 65% de las empresas ya utilizan blogs y redes sociales como parte de su estrategia digital. Sin embargo, aún hay una gran cantidad de negocios que no han explorado estas herramientas y, por lo tanto, no han aprovechado las posibilidades que ofrecen para conectar con el mercado y mejorar su posicionamiento SEO a un coste relativamente bajo.

Tal y como revela la experiencia de Redegal, compañía full digital de alcance global, tras implementar una estrategia de contenido en el blog de un cliente durante 6 meses, el tráfico orgánico de la web aumentó un 2.052% en la sección de blog. Este crecimiento contribuyó a un 45% del aumento total del tráfico del ecommerce. Además, el número de palabras clave posicionadas creció un 210%, abarcando nuevas intenciones de búsqueda y atrayendo a usuarios en diferentes etapas del funnel de conversión.

Ventajas de implementar un blog en tu estrategia SEO

Un blog es mucho más que una herramienta para compartir noticias o actualizaciones de la empresa. Cuando está bien gestionado y optimizado, puede ser un recurso clave para mejorar el SEO de tu página web. Si todavía no conoces todas sus ventajas, Redegal ha recopilado algunas de ellas para sacarle el máximo partido:

1. Aumenta la visibilidad y el tráfico web. Generar contenido de calidad, relevante y optimizado para palabras clave permite a tu negocio aparecer en las primeras posiciones de los motores de búsqueda. Al generar entradas en el blog de manera regular, estarás aumentando las oportunidades de que los usuarios encuentren tu web al buscar información relacionada con tus productos o servicios. El contenido que compartas en tu blog puede atraer tanto a personas que buscan soluciones como a aquellas que están investigando antes de tomar una decisión de compra.

2. Captura clientes potenciales. El contenido de valor no solo atrae tráfico, sino que también capta la atención de personas realmente interesadas en tu producto o servicio. Los usuarios que llegan a tu blog buscando información específica suelen estar más comprometidos y tienen una mayor intención de compra, lo que los convierte en clientes potenciales de calidad.

3. Fortalece tu autoridad de marca. Publicar contenido útil, actualizado y de alta calidad en tu blog puede posicionar tu empresa como un referente en su sector. Al abordar temas relevantes para tu público y compartir tus conocimientos, estás demostrando que tu marca es una fuente confiable de información. Con el tiempo, esto no solo mejora tu reputación en internet, sino que también te ayuda a construir una relación de confianza con tus clientes potenciales.

4. Impulsa el SEO con backlinks de calidad. Un contenido bien escrito y relevante tiene el potencial de ser enlazado por otras páginas web y blogs, lo que puede resultar en la obtención de backlinks de calidad. Los backlinks son uno de los factores más importantes en el posicionamiento SEO, ya que indican a los motores de búsqueda que tu sitio web es una fuente confiable y relevante en tu sector.

5. Optimiza el SEO on-page. El blog es una herramienta perfecta para trabajar el SEO on-page, ya que te permite optimizar aspectos clave como el enlazado interno, la estructura de las URL, las meta descripciones y los títulos. Cada artículo que publicas es una oportunidad para integrar palabras clave relevantes, tanto en el texto como en los encabezados, lo que ayuda a que los motores de búsqueda identifiquen fácilmente el contenido de tu web.

“Implementar un blog optimizado para SEO es una de las estrategias más efectivas para impulsar el crecimiento de un ecommerce. No solo atrae a nuevos usuarios interesados en contenido relevante, sino que también mejora la visibilidad de la marca y ayuda a posicionarse como un referente en su sector. Con la estrategia adecuada, el impacto del blog en el tráfico orgánico y el crecimiento del negocio puede ser significativo, como lo demuestran los casos de éxito de Redegal”, señala Katerina Rodríguez García, Project & SEO Manager en Redegal. Así que, si aún no has dado el paso hacia la creación de contenido optimizado, este es el momento perfecto para empezar.