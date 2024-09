Semana Internacional de las Personas Sordas: 'Lengua de signos por derecho. ¡Súmate!'

La Semana Internacional de las Personas Sordas 2024, que se celebra del 23 al 29 de septiembre, se presenta este año bajo el lema "Lengua de signos por derecho. ¡Súmate!". Este evento, promovido por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre los derechos de las personas sordas, subrayando la importancia del acceso universal a la lengua de signos como herramienta clave para la inclusión social, educativa y laboral. En esta edición, el foco estará puesto en el reconocimiento legal y social de la lengua de signos, algo que sigue siendo una deuda pendiente en muchos países.





Historia y significado de la semana internacional

La Semana Internacional de las Personas Sordas se celebra desde 1958, cuando fue impulsada por la WFD, con la misión de promover la equidad y la inclusión de las personas sordas en la sociedad. Este evento se celebra anualmente durante la última semana de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Lenguas de Señas, que tiene lugar el 23 de septiembre. Este día conmemora el establecimiento de la WFD en 1951, una organización internacional que representa a más de 70 millones de personas sordas en todo el mundo.

El propósito de esta semana es sensibilizar a la población global sobre las barreras a las que se enfrentan las personas sordas, al mismo tiempo que celebra sus logros y contribuciones a la sociedad. Durante estos días, las asociaciones de personas sordas y las organizaciones vinculadas a la defensa de sus derechos realizan actividades, conferencias, talleres y actos públicos para concienciar a la ciudadanía y a las instituciones sobre la importancia de crear entornos accesibles e inclusivos.

Un lema de inclusión y derechos

El lema de este año, "Lengua de signos por derecho. ¡Súmate!", refleja un mensaje claro: la lengua de signos no debe ser vista como una opción secundaria, sino como un derecho fundamental que garantiza el acceso igualitario a la comunicación y a la participación plena en la sociedad. Según la WFD, más del 80% de las personas sordas en el mundo carecen de acceso a una educación bilingüe en lengua de signos, lo que limita gravemente su capacidad de desarrollo personal y profesional.

En 2024, el lema hace un llamado tanto a las personas oyentes como a las instituciones para que reconozcan la lengua de signos no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta de empoderamiento. "Súmate" invita a la sociedad en su conjunto a participar activamente en la promoción de este derecho, desde el aprendizaje de la lengua de signos hasta la creación de políticas públicas que la protejan.

La lengua de signos en el mundo: avances y retos

A pesar de los avances que se han conseguido en la última década, el reconocimiento de la lengua de signos sigue siendo desigual a nivel mundial. Actualmente, 72 países han reconocido oficialmente la lengua de signos como una lengua oficial o cooficial, incluyendo España, que lo hizo en 2007. Sin embargo, la implementación de políticas que garanticen el acceso a los servicios en lengua de signos aún enfrenta retos significativos.

En el caso de España, la Ley 27/2007, que reconoce la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, ha supuesto un avance importante, pero las organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) insisten en que queda mucho por hacer para que estos derechos se traduzcan en acciones concretas. Según un informe de CNSE, el 75% de las personas sordas en España consideran que no tienen acceso suficiente a la información y los servicios públicos en su lengua. Además, solo un pequeño porcentaje de la población general tiene conocimientos básicos de lengua de signos, lo que limita las interacciones cotidianas y perpetúa la exclusión social.

A nivel internacional, países como Finlandia y Sudáfrica han sido pioneros en el reconocimiento de la lengua de signos, integrándola plenamente en sus sistemas educativos y en el acceso a servicios públicos. No obstante, en otros países, las personas sordas siguen luchando por el derecho básico a la educación en su lengua, y en muchos casos, la lengua de signos sigue sin ser reconocida como lengua oficial.

Educación y empleo: dos ámbitos clave

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las personas sordas es el acceso a una educación inclusiva. Según datos de la UNESCO, solo el 10% de los niños sordos en el mundo tienen acceso a una educación en lengua de signos, y la tasa de alfabetización entre las personas sordas es significativamente menor que entre la población oyente. Esto tiene un impacto directo en las oportunidades laborales y la capacidad de las personas sordas para integrarse plenamente en el mercado laboral.

El acceso al empleo también se ve gravemente afectado por la falta de formación en lengua de signos en muchos entornos laborales. En España, solo el 40% de las personas sordas en edad de trabajar están empleadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las barreras en la comunicación y la falta de accesibilidad en los procesos de contratación y en el entorno laboral dificultan la integración de las personas sordas en el mundo laboral.



Propuestas para un futuro inclusivo

En la Semana Internacional de las Personas Sordas 2024, se destacarán diversas iniciativas y propuestas para promover la lengua de signos y mejorar la inclusión de las personas sordas. En España, la CNSE ha lanzado una campaña para fomentar el aprendizaje de la lengua de signos en las escuelas, con el objetivo de que las nuevas generaciones crezcan en un entorno más inclusivo. Además, la organización ha instado a las empresas y a las instituciones públicas a ofrecer formación en lengua de signos para su personal, a fin de facilitar la accesibilidad de los servicios.

A nivel global, la WFD está impulsando una campaña para que más países reconozcan la lengua de signos como una lengua oficial y promuevan políticas de inclusión en todos los ámbitos, desde la educación hasta los medios de comunicación. En un mundo donde la tecnología está cada vez más presente, se están desarrollando también herramientas digitales que facilitan la comunicación en lengua de signos, como aplicaciones de interpretación en tiempo real y plataformas de videollamadas con intérpretes.

El papel de la sociedad: súmate a la inclusión

El éxito de la Semana Internacional de las Personas Sordas no depende únicamente de las organizaciones y de las personas sordas, sino de toda la sociedad. El lema "Lengua de signos por derecho. ¡Súmate!" invita a cada individuo a reflexionar sobre cómo puede contribuir a la inclusión de las personas sordas en su vida diaria. Desde aprender algunas palabras en lengua de signos hasta apoyar las políticas que promuevan su uso, cada pequeño gesto cuenta.

En definitiva, la Semana Internacional de las Personas Sordas 2024 es una oportunidad para recordar que la inclusión no es un favor, sino un derecho. La lengua de signos es una herramienta poderosa que, cuando se reconoce y se utiliza de manera equitativa, puede transformar vidas y construir una sociedad más justa y accesible para todos.