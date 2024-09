Pínso Express, el 'pequeño gigante' del comercio

Desde su fundación en 1995 por Salvador Pijuan, Pínso Express se ha consolidado como un referente en la venta de artículos y complementos para mascotas. Hoy, bajo la dirección de Meritxell Pijuan, este comercio local ha dado un salto significativo hacia la digitalización, demostrando que incluso los pequeños negocios pueden competir de "tú a tú" con grandes multinacionales en el entorno digital.

Pínso Express ha logrado combinar exitosamente su oferta presencial en la tienda de Premiá de Mar con un robusto servicio de venta online, respaldado por la plataforma de comercio electrónico zerca!. Esta estrategia ha permitido a la tienda extender su alcance a miles de clientes en toda España, manteniendo, al mismo tiempo, una relación cercana con los consumidores locales mediante un servicio gratuito a domicilio en las zonas más próximas, junto con un sistema de fidelización para sus clientes.

La expansión digital de Pínso Express es un referente. En el primer semestre de 2024, la tienda gestionó el envío de casi 30 toneladas de alimento para perros a 1.807 localidades en todo el territorio nacional. Su catálogo es óptimo, con 300 referencias de alto rendimiento comercial, que han alcanzado más de cinco mil ventas online, y su base de clientes recurrentes asciende ya a 3.400 usuarios, una cifra que evidencia la fidelización y confianza de su clientela.

Uno de los pilares del éxito de Pínso Express radica en su excelente oferta comercial, donde la calidad de los productos y los precios competitivos juegan un papel clave. Esto, unido a la fiabilidad y seguridad que ofrece zerca!, plataforma con más de dos mil reseñas y una valoración media de 4,8 sobre 5, convierte a Pínso Express en una opción de confianza para los compradores digitales. La seguridad en los pagos, la eficiencia en los envíos y el control de calidad son factores que refuerzan la experiencia de compra, permitiendo que el pequeño comercio compita con las grandes empresas del sector.

Además, el éxito de Pínso Express no solo se mide por sus números, sino también por el modelo económico que promueve. Comprar en tiendas locales como esta no solo impulsa la economía de proximidad, sino que también fomenta un flujo monetario circular. Todos los actores implicados en este proceso —Pínso Express, zerca! y los compradores— contribuyen al sostenimiento de un modelo sostenible, en el que los impuestos se pagan íntegramente en España, favoreciendo a la economía nacional.

Pínso Express es el ejemplo perfecto de cómo un pequeño comercio puede adaptarse y prosperar en la era digital, manteniendo sus raíces locales y contribuyendo al crecimiento económico y social de su comunidad. Este caso de éxito demuestra que la digitalización no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino una oportunidad accesible para quienes saben aprovecharla con una propuesta sólida y cercana a sus clientes.