Empate amargo del Betis Futsal en el regreso a Segunda (4-4)

El Betis Futsal ha comenzado la que debería ser la temporada de su redención tras el pasado descenso con una igualada a cuatro goles contra el Barça Atlètic, que tuvo en su portero, Pau López, a su principal héroe para terminar sacando un punto de Amate.

El empate, pues, tiene una buena dosis de amargura para el equipo esta vez dirigido por André Broncanelo que, sin hacer un juego demasiado brillante y pecando por momentos de exceso de ansiedad, sí que expuso mucho más que su rival, pero al que el acierto del guardameta culé y siete minutos de desconexión al inicio del segundo tiempo le privaron de sacar los tres puntos.

Al Betis le costó el pulso cogerle el ritmo al partido en la primera mitad, frente a un rival que casi no hizo otra cosa que encerrarse en su cancha y que, como decimos, tuvo a su portero, Pau López, como su mejor hombre.

No estaban finos los de Broncanelo delante del cerrojo culé, pero aún así iban sacando llegadas puntuales que eran abortadas por Pau López. Lin por dos ocasiones e Isma lo intentaron, sin éxito.

El acoso local poco a poco se fue recrudeciendo. Henrique mandó fuera una vaselina solo ante Pau López, que poco después desvió un disparo de Pablo Otero que acabó dando en el larguero. Lo que ya no pudo evitar fue el gol de Lin (1-0), el primero de la temporada en Amate, a poco más de un minuto para el intermedio.

Segunda parte de locura Pero el segundo tiempo fue una completa locura. El Barça Atlètic, con el marcador en contra, dio un paso adelante ante un Betis dormido, y en menos de siete minutos hizo los cuatro goles que campearon en su marcador.

Todo comenzó con un error monumental de Recasens, fallando un gol a puerta vacía. Pero segundos más tarde Pol Cano marcó, ante Ferreyra, el primero de sus dos goles. Entre medias de ambos, el 2-1 de Dickson tras jugada ensayada; pero la puntual debilidad verdiblanca atrás se acrecentó con el 2-3 de Adrià, de cabeza tras un balón largo desde su propia área.

Y se certificó con el tanto del pivote Nicolás, cuerpeando a placer con un Cristian Povea que no tiene en la defensa como la mejor de sus virtudes. Cuatro tantos, como comentamos, en apenas siete minutos.

Entonces comenzó a aparecer la ansiedad en un Betis al que tampoco sonreía la fortuna, puesto que una vez batido Pau eran los palos los que impedían hacer gol a los locales en ciertas ocasiones. Atacando con el apoyo del portero Ferreyra, no obstante, los verdiblancos lograron equilibrar el marcador a base de empuje.

Dickson, en boca de gol tras el único medio fallo de Pau López; y Cristian Povea, con un disparo que rebotó en un contrario -pero que provenía de un nuevo rechazo del poste- colocaron el definitivo 4-4, que no consiguió mover el Betis pese a que el Barça Atlètic jugó dos de los tres últimos minutos en inferioridad numérica, tras la expulsión de Recasens.

Los disparos de los jugadores béticos durante la superioridad, que no fueron pocos, se marcharon todos ellos a las nubes; y restablecida la igualdad -y con cinco faltas en contra- tampoco fueron capaces de culminar la remontada. La Segunda es así, y tampoco será fácil para un equipo que parte con la obligación de recuperar la categoría perdida, por mucha Copa del Rey que se ganase.

4 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Rafa López, Lin, Pablo Muñoz, Henrique -cinco inicial-, Álex García, Dickson, Pablo Otero, Charly, Isma y Cristian Povea. 4 - BARÇA ATLÈTIC: Pau López, Sergi, Jordi Sánchez Recasens, Nicolás -cinco inicial-, Pol Cano, Aniol, Adrià, Sequero, Roger y Pau Ramos. GOLES: 1-0: Lin (min 19); 1-1: Pol Cano (min 21); 2-1: Dickson (min 22); 2-2: Pol Cano (min 23); 2-3: Adrià (min 24); 2-4: Nicolás Rubi (min 27); 3-4: Dickson (min 34); 4-4: Cristian Povea (min 35). ÁRBITROS: Javier Andreo Martínez y Alberto Miñano Martínez. Expulsaron al culé Recasens (min 37) y amonestaron al local Cristian Povea y al visitante Sergi. INCIDENCIAS: Primera jornada de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Centro Deportivo Amate (Sevilla).