Juan Céspedes, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa: "Para prevenir las ETS hay que utilizar métodos de barrera, los anticonceptivos orales no las previenen"

Las ETS pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Entre ellas, el HPV es uno de los más comunes, con una prevalencia de contacto en hasta el 80% de la población Con la llegada del verano y el incremento de las interacciones sociales, hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Así lo explica Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa.

Por ello, el uso de métodos barrera, como el preservativo, masculino y femenino o las barreras bucales, es fundamental para prevenir las ETS, especialmente en épocas de fiestas y mayor actividad social. Céspedes aclara una confusión común: "El uso de anticonceptivos no previene estas enfermedades; es crucial utilizar siempre métodos barrera". Además, resalta el papel vital de las vacunas, especialmente la del Virus del Papiloma Humano (HPV), que está incluida en el calendario vacunal escolar y disponible para todas las edades.

El especialista explica que la franja de edad más afectada por estas enfermedades va desde los 25 hasta los 50 años. Las ETS pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Entre ellas, el HPV es uno de los más comunes, con una prevalencia de contacto en hasta el 80% de la población. Aunque Céspedes señala que los patógenos que más han aumentado en la última década "son la clamidia y el gonococo, con un incremento exponencial en su detección", añade el ginecólogo.

Los síntomas de las ETS varían considerablemente, desde picores y escozores al orinar hasta alteraciones del flujo vaginal, malestar general y fiebre. Ante cualquier síntoma, Céspedes insta a las pacientes a solicitar una cita ginecológica para realizar una evaluación completa y comenzar un tratamiento en caso de que sea necesario.

ETS asintomáticas

Sin embargo, también existen Enfermedades de Transmisión Sexual asintomáticas: "El caso más habitual es el HPV, puede estar tanto en la vagina como en el cuello del útero durante años y no causar problemas, pero para eso está establecido el Programa de Detección del cáncer de Cervix, por si se produce alguna alteración el cuello del útero, poder detectarlo lo antes posible", explica el ginecólogo.

Céspedes subraya la distinción esencial entre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). "Una cosa es contraer una infección y otra desarrollar una enfermedad", explica. No todas las infecciones resultan en una enfermedad, aunque ambos términos se utilizan frecuentemente de manera indistinta.

El diagnóstico de las ETS es diverso, dependiendo del patógeno. "Puede ser necesario realizar citologías, detecciones de HPV, cultivos vaginales o serologías mediante análisis de sangre", explica. El tratamiento varía según la infección, abarcando desde medicamentos como antibióticos y antifúngicos hasta, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas. Céspedes enfatiza la importancia del diagnóstico precoz para evitar tratamientos más complejos.

