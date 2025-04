El final definitivo de la Golden Visa llega con un sector inmobiliario escéptico a un impacto real en las inversiones extranjeras

Un año después del anuncio de la eliminación de las ‘Golden Visa’ por parte del Gobierno de España, el Personal Shopper Inmobiliario (PSI), Iñaki Unsain, explica que la desaparición de este permiso no tendrá ningún efecto a nivel de precios en la demanda Un año después del anuncio del final de la llamada ‘Golden Visa’, el Gobierno de España ha cumplido su objetivo. Este jueves 3 de abril entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficacia del Servicio Público de Justicia, que modifica dos artículos de la Ley 14/2013, revocando este permiso que buscaba captar la atención de grandes carteras de inversión y ejecutivos con intención de residir en España.

Según afirma Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, este recurso que permitía a inversores extranjeros obtener un permiso de residencia si compraban viviendas de 500.000 euros o más, "el impacto de esta medida será mínimo para el mercado, ya que la ‘Golden Visa’ era un simple incentivo que no frenará a quienes quieran adquirir un inmueble en España".

Al visado, que se otorgaba para residir al menos un año, se sumaba una autorización de residencia de dos años ampliable si se mantenía la inversión y se visitaba el país durante ese periodo. Sin embargo, parece ser que las concesiones que se han dado en estos 10 años de permiso solo han llegado a 22.430, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Esto prueba que la cantidad de inversores que obtenían esta visa era ínfima y que no tenían ningún peso respecto al total de la inversión en España", explica Iñaki.

Un sector inmobiliario escéptico

En abril de 2024, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la decisión de revocar la ‘Golden Visa’ nacía de un deseo de "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Sin embargo, en el sector inmobiliario no solo piensan que es una "medida populista para contentar a los votantes", sino que, además, "la desaparición de este permiso no tendrá ningún efecto a nivel de precios en la demanda".

"La eliminación de la ‘Golden Visa’ no tiene ningún tipo de sentido. Lo único que se conseguirá con ello es retroceder la inversión extranjera en vivienda", asegura el Personal Shopper Inmobiliario. Además, el experto añade que este tipo de medidas solo "contribuyen a generar trabas a la entrada de capital de personas que no paran de encontrarse con la inestabilidad y la incertidumbre de la economía nacional".

"Si un extranjero quiere comprar una vivienda en España, la comprará con o sin ‘Golden Visa’. La variación de este tipo de cliente extranjero será absolutamente mínima tras la eliminación de esta ley", concluye el experto.