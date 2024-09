Campaña para evitar la muerte de la fauna salvaje en las balsas de agua

Más de sesenta entidades y particulares se han unido a GREFA para lanzar una campaña impulsada por esta ONG con el objetivo de impedir la muerte de la fauna salvaje en las balsas de almacenamiento de agua. Se estima que miles de animales caen anualmente en estas infraestructuras, tanto llenas como vacías, y en la mayoría de los casos mueren ahogados o atrapados al no poder salir de ellas por sus propios medios. Esta amenaza afecta también a los animales domésticos e incluso puede llegar a ser un peligro para la seguridad de las personas que frecuentan estas balsas.





Entre las entidades y particulares que respaldan el lanzamiento de esta campaña figuran grupos ecologistas, conservacionistas y animalistas, así como investigadores, agentes medioambientales e influencers de las redes sociales. Los apoyos proceden de más de veinte provincias, pertenecientes a trece comunidades autónomas.

El objetivo de GREFA con esta iniciativa es conseguir que se presente el mayor número de alegaciones en el proceso de participación pública que tiene actualmente abierto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con respecto al proyecto de real decreto que regulará las normas técnicas de seguridad en las balsas.

El plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 30 de septiembre y para facilitar este trámite GREFA ha elaborado un detallado documento de sugerencias y observaciones que cualquiera puede utilizar para participar en la actual fase de información pública del futuro real decreto. Este documento puede ser descargado en formato PDF desde el siguiente enlace: https://grefa.org/multimedia/descargas/category/5-mas-descargas.html?download=397:sugerencias-grefa-al-rd-seguridad-balsas_cuenta-con-63-apoyos-de-entidades-y-especialistas

GREFA anima a cualquier persona u organización a que presente el documento que ha preparado con el apoyo de las entidades y particulares firmantes (o bien que presenten sus propias alegaciones) en el plazo establecido a través del siguiente enlace habilitado por el MITECO: https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/pp-normas-tecnicas-de-seguridad-para-las-balsas-2024.html

Un borrador nada ambicioso

Con esta campaña GREFA pretende que el futuro real decreto sea la herramienta legal definitiva y general que corte de raíz la problemática de la muerte de fauna salvaje en las balsas de agua, independientemente de sus características particulares. "De momento, el borrador de real decreto presentado por el MITECO centra la mayor parte de sus contenidos en la seguridad relativa a la prevención de roturas que pudieran ocasionar eventos catastróficos o graves daños sobre el entorno. Sin embargo, en lo que se refiere a la prevención de la caída y muerte de animales e incluso personas en estas infraestructuras trampa, se aborda de forma muy superficial, poco ambiciosa y nada técnica", explica Carlos Cuéllar, coordinador de la campaña de GREFA.

Entre las propuestas incluidas por GREFA en su documento de alegaciones está la instalación obligatoria de rampas de escape en todas las balsas de almacenamiento de agua, haciendo especial hincapié en ciertos requerimientos técnicos mínimos que garanticen su doble funcionalidad (tanto para la fauna como para las personas). También se propone la instalación de pasos de fauna en los cerramientos perimetrales, que den acceso a dichas rampas, con el fin de movilizar el flujo de animales hacia las zonas seguras que cuenten con sistemas de escape, o la creación de puntos de agua cercanos y accesibles, pero fuera del cerramiento perimetral de las balsas, para disuadir a los animales de que accedan a estas infraestructuras.

Organizaciones ambientalistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y creadores de contenido en redes sociales vienen denunciando desde hace tiempo esta problemática a escala nacional. En 2021 la propia Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado destacó la gravedad de la mortalidad de fauna salvaje protegida en las balsas para regadío.

"Cabe destacar lo trágico de estas muertes lentas sufridas por los animales, que en el caso de encontrarse llenas las balsas son víctimas de ahogamientos y en caso de estar vacías perecen por inanición, deshidratación, insolación, agotamiento o lesiones provocadas en sus intentos de escapar", afirma Cuéllar.

Especies amenazadas entre las víctimas

GREFA viene prestando especial atención a este problema desde hace años, manteniendo reuniones con las administraciones para exigir soluciones y detectando e instalando sistemas de escape en balsas donde han muerto ahogadas especies en cuya recuperación trabaja esta ONG, la mayoría protegidas por la ley y algunas de ellas incluso catalogadas oficialmente como amenazadas, como es el caso del águila de Bonelli o perdicera, el milano real y el buitre negro.

"Ejemplares de estas especies y de otras muchas han sido encontrados muertos o atrapados aún con vida en las balsas de agua gracias a los dispositivos GPS que les hemos colocado en el marco de proyectos apoyados con fondos estatales y europeos", informa Cuéllar, quien destaca el trabajo de detección y concienciación del problema que están realizando grupos conservacionistas en el ámbito local y jóvenes influencers en redes sociales.

GREFA da las gracias a todas las personas y entidades que han apoyado su campaña y anima a las que todavía no lo han hecho a que no dejen pasar la oportunidad de presionar para que se apruebe un real decreto realmente útil y adecuado. En este sentido, la ONG solicita al MITECO que reconsidere el planteamiento de esta normativa y aproveche la ocasión para atajar un grave problema medioambiental y de seguridad pública que cada vez despierta mayor preocupación social.

"De lo contrario, será necesario dejar pasar más años, más recursos económicos y humanos y más procedimientos burocráticos y legales mientras seguimos viendo cómo mueren gran cantidad de animales cada año y por desgracia también a veces hasta personas", concluye Cuéllar.