Nuevo WAH Show; La experiencia gastronómica y musical referente en Europa

WAH Madrid en su tercer año, estrena una rotunda y colosal temporada. Un nuevo espectáculo, una propuesta gastronómica renovada y una imponente ubicación en el Pabellón 5 de IFEMA, donde la tecnología más puntera cobra especial protagonismo.

Este próximo mes de octubre, la ciudad de Madrid será testigo de un estreno que marcará un nuevo hito en la historia del entretenimiento. WAH Madrid se consolida como una de las apuestas de ocio más ambiciosas y originales de todos los tiempos.

El show más vibrante de los últimos tiempos, vuelve más impactante, sonoro, envolvente e innovador que nunca para emocionar y conmover al público hasta la última fibra. WAH Madrid ha consolidado su posición como una de las grandes apuestas de ocio de la ciudad, y en esta temporada, deja claro que no hay límites.

El impacto de WAH Madrid va más allá del entretenimiento puro. Pionero y referente en esta nueva categoría de espectáculo, -donde se combina magistralmente show, gastronomía y una puesta en escena espectacular-, WAH ha contribuido a reforzar la imagen de Madrid como una ciudad vibrante, moderna y culturalmente rica, capaz de albergar producciones del más alto nivel internacional. Con una propuesta tan completa y espectacular como WAH, es difícil imaginar un plan de ocio más impactante y apto para todos los públicos.

Un espacio colosal para un espectáculo deslumbrante WAH se estrena en el Pabellón 5 de IFEMA, donde presenta su nuevo espectáculo en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, con capacidad para acoger a más 1.000 espectadores. La nueva localización ha contado con una inversión total de 20 millones de euros. Se trata de una apuesta ambiciosa para ofrecer un espectáculo de proporciones épicas.

Entre los elementos más destacados del nuevo espacio se encuentra la impresionante pantalla interior que, con su tamaño – más de 200 m²- y resolución, se posiciona como la más grande de Europa. Esta pantalla juega un papel crucial en la narrativa del espectáculo, creando un escenario dinámico que se adapta a cada momento del espectáculo. Las proyecciones, los efectos visuales envolventes permiten que los espectadores se sumerjan completamente en el universo WAH, como si fueran parte del propio espectáculo.

El aspecto tecnológico del espectáculo va mucho más allá de la pantalla. Uno de los grandes atractivos de WAH Madrid en esta temporada, es su sistema de sonido envolvente. Gracias a una cuidadosa disposición de los altavoces y una tecnología de audio de última generación, el público experimenta una sensación tridimensional única, como si el sonido llega desde todas direcciones.

La combinación de tecnología de vanguardia y arte se complementa a la perfección con el elenco artístico, que está compuesto por más de 80 grandes profesionales. Este equipo incluye cantantes, bailarines, acróbatas y actores, todos ellos cuidadosamente seleccionados para ofrecer un espectáculo mágico, dinámico y emocionante.

Dentro del nuevo WAH

Uno de los grandes méritos de WAH es su capacidad para conectarse con públicos de todas las edades. Cerca de 5 horas de duración, divididas en tres actos o fases, en un no parar repleto de diversión, cuyo hilo conductor sigue siendo la pasión por la música. Siempre hay algo mágico y sorprende ocurriendo en WAH.

El primer acto comienza con una experiencia gastronómica viajera y divertida con dos opciones. La primera opción es una propuesta gastronómica que se vive en un espectacular y renovado Street Food Market, mientras se disfruta de actuaciones en vivo para calentar motores. La segunda opción, tiene un formato más exclusivo en El Cielo, un espacio para saborear un menú degustación o bien optar por una selección de platos a la carta en formato gourmet.

El segundo acto, transcurre en el WAH Theatre donde disfrutar de un nuevo, impactante y emocionante show, con los mejores temas y géneros de la historia de la música, interpretados por un espectacular elenco artístico y con una impactante puesta en escena para, sin duda, perdurar en la memoria. Durante el show todas las mesas VIP disponen de un servicio a la carta, tanto de comida como de bebidas, además de atención personalizada para disfrutar del espectáculo a lo grande.

Para todos aquellos que se quedan con ganas de más, el tercer acto es una gran fiesta, un aftershow épico. Una propuesta aloca y divertida, para quienes quieren seguir disfrutando de la noche con más actuaciones en directo, Dj, buena música y algunos de los mejores cócteles que ofrece la capital.

El nuevo WAH, en su cuarta temporada, ha elevado el espectáculo a un nivel superior. Su localización en el Pabellón 5 de IFEMA, el impresionante despliegue tecnológico, el elenco artístico de más de 80 artistas y su renovada propuesta gastronómica hacen de este show un referente en el ocio de la capital. Un espectáculo que, sin lugar a dudas, todo el mundo debería vivir al menos una vez en la vida.

SIPNOSIS WAH Madrid

“Creen que pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo, firmado por la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS y liderado por su Cofundador y Director Creativo, Depáramo. WAH Madrid no es solo un espectáculo musical, se trata de un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de WAH.

WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Pabellón: 5.1

wahshow.com/

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. Liderada por su Co-Fundador y Director Creativo, Depáramo, MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.