Baleària y Nature & People Foundation presentan un proyecto para reducir la temperatura en Formentera en al menos 1⁰C y hasta en 3⁰C en zonas residenciales

El acto ha contado con la participación de los presidentes del Govern Balear, del Consell de Formentera, de Baleària y de Nature & People, entre otras autoridades.

‘Living Formentera’ es una iniciativa pionera que busca recuperar la biodiversidad perdida y las tradiciones en la isla.

El proyecto cuenta con un modelo de financiación innovador basado en créditos de biodiversidad para facilitar la implicación público-privada.

Formentera, 6 de mayo de 2025.- Baleària y Nature & People Foundation han presentado hoy en la Sala Baleària del puerto de Formentera el proyecto ‘Living Formentera: The Coolest Islands Invest in Biodiversity’. Esta iniciativa pionera busca convertir a la isla en líder mundial del turismo sostenible mediante una inversión estratégica en biodiversidad y la recuperación de las tradiciones perdidas de la isla. El acto ha contado con la participación de la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; y el presidente de Nature & People Foundation, Juan Costa; entre otros representantes institucionales y empresariales.

El proyecto nace del diagnóstico de la biodiversidad de Formentera, que refleja que la cobertura arbórea actual es inferior al 10% en áreas urbanas, donde más impactan los efectos del cambio climático. La isla apenas retiene un 42% su vegetación primaria y muchos de los cultivos tradicionales se han perdido. Eso supone que el efecto enfriamiento que proporciona la vegetación es al menos 1⁰C inferior al de Mallorca, Menorca o Ibiza. Para mitigar estos efectos, Living Formentera propone aumentar la vegetación con 475.000 árboles autóctonos y 1.000. Esto permitirá reducir el efecto isla de calor, proteger e incrementar su biodiversidad, y reintroducir cultivos tradicionales y autóctonos de Formentera.

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, ha agradecido que se haya elegido las Illes Balears para llevar a cabo este proyecto y ha señalado su “apoyo a iniciativas que no solo protegen nuestro entorno, sino que también fomentan la innovación y refuerzan nuestra identidad como destino responsable”.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha indicado que este proyecto marca un antes y un después: “Estamos hablando de multiplicar el verde, de combatir el cambio climático desde la raíz, de invertir en calidad de vida. De generar beneficios ambientales y sociales tangibles: menos calor, más sombra, mejor aire, más salud.”

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha incidido en que “Formentera es mucho más que un destino; es un modelo único de conservación. Este proyecto, alienado con nuestros valores, nos brinda la oportunidad de contribuir activamente a la recuperación de su biodiversidad, además de concienciar a residentes y visitantes sobre la importancia de mantener y preservar este entorno único mediante proyectos público-privados”.

Para el presidente de Nature & People Foundation, Juan Costa, “la economía global no crecerá si no empezamos a invertir ya en biodiversidad. Ha llegado el momento de repensar el progreso y recuperar todas aquellas actividades tradicionales que contribuían a la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad”.

Biodiversidad para reducir la temperatura de la isla en 1 hasta en 3⁰C en zonas residenciales Actualmente, la isla cuenta con aproximadamente 2 millones de árboles y 30 millones de arbustos, lo que representa una cobertura arbórea del 19%, pero que en áreas urbanas se reduce por debajo del 10%.

Living Formentera busca enfriar la isla un 1⁰C, mitigando el efecto isla de calor en áreas urbanas en hasta 3⁰C. Todo ello sin olvidar, mejorar la calidad del suelo y la capacidad de retención de agua en al menos el 10% la isla, e incrementar la cobertura verde de la isla en alrededor del 22% su superficie durante un periodo no inferior a 20 años.

Para ello, el proyecto estima ampliar el stock de vegetación en zonas forestales, tierras abandonadas y tierras urbanas y periurbanas, con especies autóctonas de Formentera como sabinas, cultivos tradicionales (higueras, almendros, algarrobos, vides y olivos) y otras especies (jacarandas y cinamomos).

Vegetación como activo financiero: 90 millones de euros anuales El proyecto Living Formentera requiere una inversión de alrededor de 20 millones de euros para incrementar el stock de vegetación. Esto podría generar beneficios ecosistémicos por valor de hasta 90 millones de euros anuales, una vez que la vegetación alcance un cierto desarrollo. Los análisis preliminares apuntan que por cada euro invertido en la isla se obtendrá un retorno de más de 50 euros.

El plan propone un mecanismo innovador: la creación de créditos de biodiversidad urbana (UBC) utilizando el Urban Biodiversity Standard (UBS) desarrollado por Nature & People Foundation. Formentera será la primera isla en poner a prueba esta iniciativa novedosa con la que se pretende implicar al sector privado en la estrategia de repoblación.

El proyecto ha sido coordinado por EverTree, con el apoyo del análisis satelital con inteligencia artificial de Agforest, Mishcon de Reya e IbizaPreservation. Y ha sido financiado por la Fundació Baleària y Conservation Collective.

Sobre la Fundación Nature & People

Nature&People Foundation es una organización sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido, dedicada a promover la biodiversidad urbana conectando la conservación de la naturaleza con el desarrollo urbano. Mediante el fomento de asociaciones público-privadas y el establecimiento de un mercado de créditos para la biodiversidad, la Fundación posiciona la biodiversidad como un componente básico del desarrollo urbano sostenible.

Esta metodología combina un profundo conocimiento de la biodiversidad urbana, la investigación científica de vanguardia y técnicas avanzadas de detección por satélite, dando como resultado una cartera de Créditos de Biodiversidad Urbana diseñada para atraer inversión privada destinada a financiar iniciativas de naturaleza urbana.

