Abner González regresa a España con Caja Rural-Seguros RGA

El conjunto Caja Rural-Seguros RGA sigue reforzando su plantilla con la llegada de un corredor muy joven, de sólo 23 años, pero que ya atesora una interesante trayectoria en la máxima categoría. Abner González (Puerto Rico, 2000) se convierte en el sexto fichaje de la formación verde tras las confirmaciones de Alex Molenaar, Tyler Stites, Jakub Otruba y los dos ciclistas de Filial Caja Rural-Alea Javier Ibáñez y Álex Díaz.



El boricua regresa al pelotón nacional después de una notable campaña en las filas del conjunto Efapel, con quienes ha completado un curso muy regular en la mayoría de grandes citas del calendario portugués. Anteriormente, formó parte durante tres temporadas de Movistar Team, con quienes disputó y finalizó pruebas del nivel de Milán-San Remo, Strade Bianche, Amstel Gold Race o el Tour de Romandía.

Su mayor éxito este 2024 llegó en la etapa que dio un vuelco a la Volta a Portugal, conquistando la mítica cima de Senhora da Graça tras una larga fuga que le valió para concluir tercero la general de la ronda lusa. Buen escalador, pero también hábil en terrenos sinuosos no tan exigentes, previamente, Abner finalizó tercero la Volta ao Alentejo y quinto el Trofeo Joaquim Agostinho. Con su incorporación a Caja Rural-Seguros RGA, el puertorriqueño, que ha firmado un contrato de un año de duración, confía en confirmar esa progresión.



Entrevista a Abner González

1- ¿Por qué has elegido Caja Rural-Seguros RGA? Escogí Caja Rural-Seguros RGA porque tengo muy buena imagen del equipo desde que empecé a competir en Europa. Tanto en categoría amateur como en profesionales. Siento que mis planes y los planes del equipo se compaginan muy bien por el tipo de corredor que soy. Estoy mega emocionado por formar parte de este grupo, poder darlo todo y tratar de poner el nombre de Caja Rural-Seguros RGA lo más alto que se pueda.

2- ¿Qué balance haces de tu temporada? Empecé el año un poco desde cero. Hubo muchos cambios esta temporada en mi vida y poco a poco pude ir escalando peldaños hasta cerrarla de la mejor manera posible, con la victoria en la Vuelta a Portugal y el podio en la general. Fue una temporada clave, no sólo en mi carrera deportiva, sino también en mi vida. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo, volverme a sentir el Abner de siempre y la verdad es que lo logré. Lo pude hacer y estoy muy contento de la temporada.

3- ¿Cómo te iniciaste en el ciclismo y qué es lo que te ha llevado a ser el ciclista que eres hoy en día? Yo empecé en el ciclismo por mi hermano. Él era ciclista y nos motivó a mis papás y a mí para intentar que yo probara en el ciclismo. Gracias a él, hoy en día sigo practicando ciclismo y descubrí el mundo entero. El ciclista que soy es gracias a ellos. Todo se lo debo a mi familia, a mi país y la gente que me rodea.

4- ¿Qué clase de corredor te consideras? ¿Qué tipo de carreras son las que más te gustan? Me considero un corredor de carreras por etapas y un escalador, donde mejor me encuentro siempre es en las carreras con montaña. Las vueltas por etapas es donde más disfruto. Cuantos más días tenga y más dura sea la carrera, mejor.

5- Con sólo 23 años cuentas con una dilatada experiencia pasando por el WorldTour, ¿ha cambiado mucho Abner en estos cuatro años como profesional? Aprendí muchísimo de esos tres años que estuve en el World Tour, fueron importantes para el Abner que soy hoy en día. Pero la temporada más clave en mi carrera hasta ahora fue este año. Tenía que volver a encontrarme conmigo mismo, demostrarme de lo que podía ser capaz y de cómo podía mejorar. Y sinceramente esta ha sido la temporada de la que más enseñanzas me llevo y de la que más orgulloso me siento.

6- ¿Qué metas te marcas para tu próximo año? Las metas quiero que vayan de la mano de las del equipo. Pero en lo personal me gustaría subir un escalón más de lo que fue este año. Es decir, dar otro paso hacia adelante. Además, me gustaría pelear por alguna victoria durante el año. Sinceramente, lo que más me gustaría es pelear alguna general de alguna carrera por etapas en la que participen equipos WorldTour. Dar ese paso de calidad.