Luckia reconocida como una de las mejores empresas para trabajar por la consultora Great Place to Work

Luckia ha obtenido la certificación Great Place to Work en España. Con la obtención de este este prestigioso sello, Luckia se sitúa entre las mejores empresas para trabajar en España y viene a avalar una trayectoria de más de 50 años con una forma de gestionar las personas que la distingue como un gran lugar para trabajar.

Great Place to Work es una consultora global que evalúa y certifica la cultura organizacional de las empresas, utilizando encuestas anónimas realizadas a los empleados que permite medir su satisfacción y bienestar en diferentes aspectos de su vida laboral.

Se trata de un exigente proceso de certificación que incluye solo a aquellas empresas que se preocupan honestamente por sus profesionales, incluyendo el balance entre trabajo y vida personal, el desarrollo profesional y la equidad en el lugar de trabajo.

"Es todo un orgullo recibir esta certificación, que viene a respaldar nuestra buen hacer, creando y fomentando un ambiente motivador en el que generamos oportunidades de desarrollo personal y profesional con una gran implicación y compromiso de los equipos. Además, es un gran privilegio constatar de nuevo que las personas que forman la compañía están contentas de trabajar aquí", afirma el Director Corporativo de Personas y Cultura, José Luis Ramallal.

Sobre Luckia

Luckia es líder en el sector del entretenimiento en España con presencia internacional en ocho países. Con casi 50 años de experiencia, cuenta con una amplia oferta de servicios como apuestas deportivas, juegos de casino, bingo y slots, tanto en el canal online como en el presencial.

La compañía, comprometida y divulgadora del juego seguro y responsable, basa su cultura en las personas, la cercanía, la confianza, el respeto y la responsabilidad. Con un equipo superior a 2.500 personas en constante crecimiento gracias, en parte, a su continua expansión internacional, está presente en España, Portugal, Croacia, Chile, Colombia, México, Perú y Camerún.