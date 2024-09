Almas Industries y la Fundación Solidaria Luna Nueva cardioprotegen un centro de salud y dos hospitales en Senegal

Almas Industries no solo donará los equipos, sino que desarrollará en diciembre una serie de acciones encaminadas a la formación en reanimación cardiopulmonar tanto al personal sanitario como parasanitario Almas Industries, comprometida con su responsabilidad social, ha donado tres desfibriladores automáticos (DESA) a la Fundación Solidaria Luna Nueva (FSLN) para ser instalados en el centro de salud de Linguere y en los hospitales de Linguere y Dhara en el noroeste de Senegal. Esta colaboración forma parte de un ambicioso proyecto sanitario que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales.

Iniciativas adicionales en el marco del proyecto

La iniciativa de donación de desfibriladores a Luna Nueva ha sido impulsada por D. Antonio Benítez Leiva, Secretario de CHAEC y Director de la Escuela de Formación de RCP de CHAEC, quien ha desempeñado un papel clave en la puesta en marcha de este proyecto.

Además, el proyecto contará con la participación de dos profesionales de la salud, el Médico de Familia D. Guillermo Álvarez y la Enfermera Dña. Laura Fuentes, que viajarán a Senegal bajo el paraguas de la Fundación Luna Nueva. Ambos se formarán el próximo sábado 21 de septiembre de 2024 en el Colegio Médico de Málaga como INSTRUCTORES/AS en RCP Básica y DESA, gracias a las becas concedidas por CHAEC y a la formación proporcionada por los instructores/as que colaboran con CHAEC en la formación de RCP.

Una de las iniciativas más destacadas es que los certificados de RCP de los alumnos formados en Senegal serán emitidos por CHAEC desde Málaga, lo que garantiza un estándar de calidad internacional en la formación del personal local.

Colaboración clave para el éxito del proyecto

Sin la iniciativa de D. Antonio Benítez Leiva, así como sin la financiación y formación por parte de CHAEC a D. Guillermo Álvarez y Dña. Laura Fuentes como instructores, y sin la colaboración de D. Francisco Muñoz de Almas Industries, este proyecto no habría sido posible.

El proyecto, que se desarrollará del 5 al 16 de diciembre de 2024, incluye una serie de acciones encaminadas a ofrecer atención sanitaria y formación en el uso de equipos médicos, destacando los cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigidos tanto a personal sanitario como parasanitario de las tres instituciones beneficiadas.

"Estamos orgullosos de poder contribuir a esta iniciativa que salva vidas. La salud y la seguridad son los pilares de nuestra misión y qué mejor manera de materializar este compromiso que ayudando a las comunidades de Senegal con equipos vitales como los DESA", comentó Nuño Azcona, CEO de Almas Industries.

Guillermo Álvarez, vicepresidente de la Fundación Solidaria Luna Nueva, afirmó: "La generosidad de Almas Industries nos permite dar un paso más en nuestro trabajo en Senegal. Los desfibriladores son equipos esenciales que no estaban disponibles en la región y su donación marcará una gran diferencia en la atención sanitaria local".