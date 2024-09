Uñas ‘tortoise’ y manicura japonesa, entre las tendencias para este otoño

Colores y tonos cereza, café con leche, cobre (copper nails), verde oliva, burdeos, granate, azafrán, caqui, cúrcuma, terracota… la lista de tonalidades que podemos darle a nuestras uñas este otoño es interminable, con dos grandes tendencias que marcarán la temporada: las uñas carey o ‘tortoise nails’, y la manicura ‘clean’ o japonesa. Destacan también otras tendencias como las uñas gelatina (jelly nails) o la manicura ‘baby boomer’ con aerógrafo.



Vuelve este otoño la manicura japonesa, una técnica muy antigua cuyo principio fundamental es lograr unas uñas hidratadas y nutridas pero con un aspecto natural espectacular, basada en su cuidado gracias a productos naturales para lograr un aspecto saludable. También conocida como clean nails, es perfecta para cualquier ocasión, en esta época del año, con tonos suaves y neutros:

“Es una vuelta a nuestra esencia natural y femenina, primando el tratamiento y cuidado de las cutículas de forma húmeda y al estilo japonés, ya sea con aceite especial y uso de torno, o mejor de forma no invasiva con fórmulas avanzadas biorgánicas enriquecidas con pantenol, que permite una hidratación superior de la cutícula, eliminando la piel seca y células muertas de forma rápida y profesional sin sufrir daños” – nos explica Berenice Espejo, manicurista oficial de la firma californiana Entity en España.

Ya que se basa en el cuidado y reparación de las uñas, la manicura japonesa puede hacerse en cualquier época del año, también en otoño, una estación de cambios y transiciones en la que no sólo sufre el cabello con una mayor caída capilar, las uñas se tornan igualmente más frágiles:

“Si por trabajo o coquetería necesitas llevarlas siempre esmaltadas, no te preocupes ya que al finalizar notarás que adquieren un tono rosado natural y un brillo realmente especial” – puntualiza Berenice.

La manicura japonesa destaca por unas uñas cortas, limpias y cuidadas, con un esmaltado sutil en tonos neutros, suaves y translúcidos que potencian y dejan ver la salud de las uñas naturales, simulando un efecto makeup/BB cream:

“Nos podemos permitir un detalle mínimo de nail art con algún diseño minimalista. De todas formas, esta es la manicura japonesa que se hace en España mayormente, la original se hace con ingredientes orgánicos y naturales, y por supuesto, no se esmalta”.

Uñas carey o tortoise

La manicura tortoise o carey, consiste en esmaltar las uñas con un fondo nude claro, aplicando tonos efecto ámbar o naranja translúcido:

“El nail art no puede faltar, con algunos detalles de manchas en tonos marrón y negro simulando un efecto carey. Este diseño tortoise es muy versátil e ideal para esta nueva temporada, queda bien con un esmaltado completo de la uña, o difuminado en zona del borde libre hacia la cutícula, perfecto en combinación con tonos nude y marrón” – nos cuenta Berenice (Entity Spain).

Los tonos y colores que más veremos este otoño

Bárbara Torres, gerente y directora de los Centros Twenty (Acacias y Retiro), destaca los tonos cereza y vino tinto, el color tierra, los ocres y los caquis, el beige, el carbón… pero también, los marrones, los grises, y ciertos nude:

“El marrón topo y los tonos chocolate, junto a las milky nails, estarán muy presentes este otoño. También el caramelo y los diferentes granates. En cuanto a diseños, las uñas cortas en escala o con efecto espejo, la francesa de toda la vida o la bicolor, mucha forma geométrica y de nuevo, el animal print”.