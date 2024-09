La pérdida de visión por glaucoma se podría evitar en el 90% de los casos con detección más temprana

El glaucoma, principal causa de ceguera irreversible en el mundo, puede evitarse en más del 90% de los casos si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Esta enfermedad neurodegenerativa se relaciona generalmente con un aumento de la presión intraocular y afecta al nervio óptico. En España, se calcula que la padecen cerca de un millón de personas, según datos de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), lo que representa un 3% de la población, mientras que existen más de 400.000 personas que podrían tener glaucoma y no lo saben, debi1do a que, en sus primeras etapas, la enfermedad no presenta síntomas evidentes.



Conscientes de la importancia de promover el conocimiento de esta patología, Laboratorios Salvat, en colaboración con la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), presenta “Las 101 dudas sobre glaucoma que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar”, una guía para que los pacientes comprendan mejor el glaucoma y aprendan a gestionarlo adecuadamente. La publicación recoge las 101 preguntas más frecuentes sobre el glaucoma contestadas por profesionales de la salud con el aval de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG).

¿Se puede curar el glaucoma con células madre? ¿Será posible algún día recuperar visión perdida por el glaucoma? ¿Pueden ser perjudiciales los ejercicios de fuerza o los de cardio? ¿El uso de lentillas puede afectar de alguna manera a mi glaucoma? Estas son algunas de las preguntas que recoge la publicación, todas ellas planteadas por parte de los pacientes y respondidas por los especialistas médicos de la SEG.

“Los pacientes de glaucoma, desde el momento en el que son diagnosticados, tienen dudas que en las consultas médicas no siempre hay tiempo de responder. También tienen cuestiones que no son propiamente médicas. Por ello, en este libro hemos querido englobar todas esas inquietudes, algo que para nuestra asociación supone una ayuda muy importante a la hora de hacer frente a la enfermedad. De ahí nuestro agradecimiento a todas las partes que han hecho posible esta publicación junto a nosotros”, afirma Joaquín María Carratalá, presidente de AGAF.

“En sus fases iniciales el glaucoma es asintomático, no provoca dolor ni enrojecimiento ocular o derrames, y las alteraciones visuales perceptibles por el paciente aparecen en fases ya avanzadas de la enfermedad. Por todo ello, y de cara a favorecer un diagnóstico en fases iniciales, resulta imprescindible realizar controles periódicos a partir de los 40 años que permitan un cribado, especialmente de la población de riesgo”, explica el Dr. Francisco J. Muñoz Negrete, presidente de la SEG, ya que como comenta “el glaucoma es una enfermedad muy desconocida que diagnosticada a tiempo se puede tratar para prevenir la pérdida de visión, pero con un diagnóstico tardío no se puede recuperar la visión perdida”.

El glaucoma aparece principalmente entre las personas mayores de 40 años y a partir de los 80 años su incidencia se multiplica por 10. Además de la edad, otros factores de riesgo pueden ser los antecedentes familiares, el grado de miopía y ser de raza no blanca.

Compromiso de Salvat con la oftalmología

Con esta iniciativa que emprende juntamente con la AGAF, Laboratorios Salvat reafirma su presencia y compromiso en el ámbito de la oftalmología para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, las familias y los profesionales médicos involucrados en el tratamiento del glaucoma.

La publicación proporciona a los pacientes información esencial sobre la enfermedad, que les permitirá manejarla de forma más efectiva y dar respuesta a muchas de las inquietudes que les surgen cuando reciben el diagnóstico. “Con esta publicación, queremos ofrecer a los pacientes de Glaucoma una herramienta valiosa para comprender mejor la enfermedad y que puedan aprender a gestionarla adecuadamente” expresa Alberto Bueno, CEO de Laboratorios Salvat, que añade que como una compañía del ámbito de la salud “tenemos muy claro que nuestra labor ha de ir más allá del desarrollo de productos farmacéuticos y atender las necesidades de los pacientes y de los profesionales médicos, escuchándoles, y facilitándoles recursos que sean útiles en su práctica clínica y que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes”.