Comienza el rodaje de "El mal", la nueva película de J. Bajo Ulloa

Ha comenzado en Alava el rodaje de la nueva película del autor de filmes de culto como “Alas de mariposa”, “La madre muerta” o “Airbag”.





Cuatro años después del estreno de “Baby”, su último y premiado filme, nominado entre otros al Goya al Mejor Director, Juanma Bajo Ulloa regresa al cine de suspense con “El mal”, un filme sobrecogedor que indaga en las profundidades del alma humana.

Con un prestigioso reparto internacional encabezado por Natalia Tena (Star Wars: The Mandalorian, Baby), Belén Fabra (Hanna, El ministerio del tiempo), Tony Dalton (The last of us, Better call Saul), con Fernando Gil, Maria Schwinning, Natalia Ruiz y Aritz Kortabarria, el rodaje se prolongará durante cerca de dos meses en localizaciones de Alava y Vizcaya.

“El mal” que cuenta con la participación de RTVE y EITB, reflexiona sobre la necesidad del ser humano de obtener reconocimiento, y su incapacidad para aceptar su lado oscuro.

En palabras de su autor:

“El mal es básicamente una historia de suspense, en la que el espectador intuye que algo inquietante va a ocurrir, pero no sabe cómo ni cuando. Pero también pretende mover al espectador a preguntarse sobre sus propias certezas, sobre su capacidad para amar, y para asumir su propio lado oscuro”.

“El mal” es una producción de Juanma Bajo Ulloa para Frágil Zinema.