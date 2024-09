Descubre la versión española de la falda 'italiana' de la serie Emily in Paris

Con el lanzamiento de la segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris el pasado 12 de septiembre, los seguidores han descubierto los nuevos looks de su protagonista. La serie, que en esta ocasión traslada parte de la trama a Roma (y spoiler: deja una duda sobre si la historia continuará allí), ha transformado parte del estilo de Emily (Lily Collins en la ficción) con ciertas notas de esencia italiana. Desde los pañuelos estampados a los zapatos planos, son sutiles, pero notables, los giros en su estilismo. Y uno de los conjuntos más comentados de los últimos episodios es el elegido para descubrir Solitano (nombre inventado para, spoiler, la villa en la que vive el nuevo amor de la estadounidense): una propuesta formada por una camisa blanca, un pañuelo al cuello, una chaqueta de cuadros y una falda negra entallada que se abre a la altura del muslo.





Es precisamente esta prenda, de la que aún no se conoce la firma, la que tiene su versión en una firma española. Carmen Fitz, la casa sevillana dedicada a moda para invitadas con taller propio en el centro de la ciudad, cuenta en su colección permanente con una falda muy similar. Se trata del modelo Carmelita Short, también en color negro y con el mismo volumen en tul que la falda de Emily (aunque en la suya está escondido bajo el tejido principal).

El diseño totalmente 'made in Spain' está realizada en en satén strech con un lunar flocado en terciopelo y volantes de tul estilo canastero. Una prenda versátil, sofisticada y elegante que puede llevarse de una cena a una boda, las cuatro estaciones del año. Su precio es de 195 euros y es una prenda que han llevado influencers como Vega Royo Villanova a sonados eventos.