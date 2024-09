Filigramma 18

Ya está en circulación el número 18 de la revista literaria Filigramma, la cual puede descargarse gratuitamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/47oLZmR

En esta edición, el tema de las personas desaparecidas y la incansable búsqueda de sus familiares por esclarecer su paradero se convierte en el núcleo que da título a la publicación. Dos colaboraciones destacan en este sentido: una pieza híbrida de Leticia Díaz Gama y un poema de Macedonio Vidal.

La maestra Díaz Gama nos conmueve con su obra Las madres buscadoras, en la cual eleva la voz para recordarnos que la indignación es insuficiente frente a la magnitud del sufrimiento que viven estas familias. Sus palabras se convierten en una lanza que atraviesa el alma, como lo refleja el siguiente pasaje:

Hallar, verbo que pierde su significado cuando el tiempo imperecedero forma escaños para escalar en la inmensidad del muro de la inconsciencia: el grito clava en él los miembros mutilados y los arrullos penden como cascada de lamentos.

Díaz Gama no solo describe el dolor y la angustia de las familias que buscan a sus seres queridos; también denuncia nuestra ceguera colectiva ante esta tragedia. Como ella misma lo expresa:

Llama ardiente, sombra y luz de la madrugada que apenas quema el sudario de rasgos ilegibles para el ciego y el sordo, para quien oculta la cabeza y resalta en los montículos de sus hombros la indolencia y la apatía.

Con el fin de dar mayor peso a su obra, Díaz Gama recurre a la frialdad de las cifras. Nos presenta datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que nos recuerdan la magnitud de la crisis:

En total, desde que se tiene registro (1964) hasta el día de hoy, 87,436 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos. Durante 2021, una de cada cinco de estas personas continúa desaparecida hasta el 9 de agosto de 2022 (17,593 en total). La investigación desvela que en las fosas clandestinas no suelen aparecer cuerpos de personas menores de 17 años de edad.

Miles de personas en México y en el mundo permanecen calladas, silenciadas... desaparecidas. La realidad es desgarradora, y Díaz Gama lo sintetiza desde su venaje poético:

¡Pala y pico, acierta, madre mía! Estoy encerrado en la lápida de cemento, en el lodazal embriagado de almas. Picos y palas para avanzar por los surcos de las utopías.

Por su parte, Macedonio Vidal, en su poema Desaparecidos, dirige su crítica directamente al poder y apela a la memoria colectiva para que estas tragedias no caigan en el olvido. Su poesía es un llamado a la resistencia, una denuncia contra la indiferencia que invade a las autoridades y a la sociedad:

Nación que nunca olvida, nación donde, si alguien desaparece, es buscado, se mantiene con vida día tras día, año tras año. Búsqueda que está más allá de las autoridades, quienes no entienden el porqué de esta búsqueda…

La evocación de eventos históricos como el 2 de octubre y Ayotzinapa se funde en la búsqueda interminable de quienes se niegan a aceptar la desaparición de sus seres queridos: …no perciben el significado de "2 de Octubre no se olvida",no perciben el significado de "Ayotzinapa no se olvida"…



Macedonio Vidal culmina su poema sentenciando:

Hay un pedazo de su vida extraviado que buscan con su vida,y no descansarán hasta hallar el ADN del consuelo.

Estas dos piezas literarias nos recuerdan que la literatura, en su esencia, es un acto de resistencia y de compromiso social. Los escritores no solo son cronistas del dolor y la esperanza, sino también portavoces de una verdad que debe ser escuchada y sentida.

Sin embargo, Filigramma 18 no se limita únicamente a abordar el sufrimiento o la búsqueda de justicia. Su contenido, variado y rico, explora otras facetas del ser humano a través de la poesía, la prosa y formatos híbridos.

Por otra parte, Filigramma sigue consolidándose como un espacio internacional para la literatura y el arte, como lo demuestran las colaboraciones de autores como Nancy Almassio (Argentina) y Miriam de León (Guatemala).

La vocación latinoamericana de esta revista se refuerza con la presencia de artistas invitados, como Eugenia Toledo Renner (Chile/Estados Unidos) y Simón Achem (Argentina), quienes aportan nuevas visiones y sensibilidades a esta edición.

No quiero extenderme demasiado, pues creo que cada lector debe extraer sus propias conclusiones de esta publicación hecha con mucho empeño y sentimiento. Yo ya he hecho lo propio, y mi síntesis de Filigramma 18 es: “Luz esperando ser descubierta”.

Les invito a descargar la revista, leerla y compartirla. Hagamos que esa Luz, con mayúscula, siga fluyendo y encuentre su cauce. Que ilumine a más seres y que nos recuerde, como siempre, que la literatura es un faro en medio de la oscuridad.