Independencia de Centroamérica y batalla de la Hacienda San Jacinto

En Nicaragua se celebran dos eventos de una gran importancia que son días de festejo patrio. El uno el de la supuesta independencia del coloniaje español según Acta del 15 de Septiembre de 1821 y el otro la famosa batalla que se libró en la Hacienda San Jacinto. Toda independencia conlleva libertad, pero en nuestro caso dadas las estructuras existentes y que los interéses del coloniajes en los criollos oligárquicos que se habían asentado muy bien tanto en la ciudad de Guatemala como en cada una de la capitales de cada provincia en Centroamérica, la Independencia no fue un evento pleno. La cosa ni fue tan simple ni tan sencilla pasar de la noche a la mañana actuar con autonomía. La cultura que se disponía ante la emancipación, las sociedades provinciales no estaban preparadas para una vida soberana y libre.

En cada provincia se dieron particularidades muy singulares, y en el caso de Nicaragua los conflictos originados en las disputas, entre las dos ciudades principales de León y Granada dio lugar a guerra civil y una anarquía que conllevo sangre, dolor y muerte en la lucha por el poder tanto territorial, como por los caudillos en sus lugares, ante sus intereses particulares. Sin dejar de mencionar que la independencia de Centro América estuvo muy influenciada por aconteceres de México y España. El 24 de febrero de 1821 el general Agustín de Iturbide había proclamado la independencia de México, contenido en el plan de Iguala o de las tres garantías, a la Guatemala se adhirió en el evento presidido por el capitán Provincial Gabino Gainza.

Se dieron fenómenos interesantes de análisis, incluidas anécdotas históricas relevantes que en la consideración de historiador, al registrarlas y analizarlas ha sido objeto de importante contribución en la búsqueda de la verdad sobre la realización de los hechos. La ciudad de Granada acogió con entusiasmo la Independencia suscrita en el Acta, mientras en cambio la capital ciudad de León inicialmente se opuso mediante el documento conocido como Los Nublados, y habiéndose propuesto en México el Emperador Iturbide la anexión de Centro América al imperio mexicano envió tropas para supuestamente proteger la “independencia”. Ahí la cosa se complicó ya que Granada se opuso, León no, asunto que hizo que Gabino Gainza dividiese en dos la provincia alimentando las rivalidades y demás entre las dos ciudades de Granada y León, desbordándose una carrera de anarquía y guerras civiles de terribles consecuencias, arriba mencionadas.

En relación a la batalla en la Hacienda San Jacinto, que se desarrolló el 14 de Septiembre de 1856, resultó en una victoria con trascendencia de carácter nación, en donde el ardor patriótico se impuso al filibusterismo esclavista que se avizoraba quería tomarse no solo Nicaragua en beneficio de los Estados del Sur de los Estados Unidos, sino el resto de los países del área centroamericana. William Walker a frente del contingente filibustero simbolizaba dicha campaña, mismo que se tomó por asalto la ciudad de Granada.

La batalla fue breve, intensa y muy simbólica. En la lucha surgió un héroe que ha resultado ser un orgullo nacional. Un hombre del pueblo, el aguerrido sargento Andrés Castro.

Los combatientes nacionales o sea nicaragüenses criollos e indios flecheros provenientes de Matagalpa derrotaron a los filibusteros yanquis matando al jefe de su contingente Byron Cole, quienes eran más numerosos y dotados de mejor armamento. Relevante y muy importante fue contar con la dirigencia y jefatura del Coronel José Dolores Estrada Vado, quien estuvo soberbio, firme y a la altura de las circunstancias bélicas.