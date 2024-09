​¿Cómo calificar a los promotores de la sociedad que padecemos?

¿Tontos útiles, malvados, vividores, perversos, seducidos por Satanás? Soy católico y no quiero ofender a nadie, pero tampoco me puedo callar. Me voy a referir a los miles y miles de personas que viven solas, que no se valen por sí mismas y viven deprimidas y tristes, que no pueden ingresar en una residencia de ancianos por falta de medios económicos; pero esos ancianos son los que, con su trabajo y esfuerzo, hicieron una España más próspera y humana. Veo indignado que, por las residencias que hizo Franco para las vacaciones de los trabajadores, estos personajes perversos que padecemos las han convertido en residencias de lujo, inalcanzables para esa multitud de ancianos que viven solos. Este globo está a punto de explotar. Se gastan millones en abortos, cambio de sexo, eutanasias, prebendas para sus seguidores y para toda clase de inmoralidades inimaginables, etc. Teníamos una sociedad próspera y en paz, y la clase obrera era ayudada por el gobierno; se edificaron varios millones de viviendas, se creó la Seguridad Social, universidades para los hijos de los trabajadores, ayudas a la familia, etc. ¿Cómo se explica que muchos miembros de la jerarquía y clero católico apoyaran este nuevo sistema perverso, maléfico, diabólico que padecemos? Pues los seguidores de esos personajes incalificables han hecho de España una sociedad pagana e inmoral y ahora esos “tontos útiles” están a la defensiva, pues “sus socios” de fundación les han resultado la criada respondona y no les dejan vivir en paz. Pero los que no aceptamos aquel conciliábulo de inspiración diabólica vivimos en paz y no hemos perdido la fe.