Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde sus infinitos senderos llenos de historia, naturaleza y arte se funden

La extensa y variada red de caminos y senderos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara constituyen un verdadero mosaico que entraña una enorme riqueza natural, cultural y arquitectónica con múltiples opciones y actividades turísticas. Atreverse a recorrer, descubrir sus paisajes y entrenar los sentidos de este espacio natural protegido, único, atractivo, de gran valor patrimonial y accesible a través de sus senderos El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, situado en la provincia de Huesca, es un espacio natural protegido, único, atractivo, de gran valor patrimonial y accesible, conocido por ser destino mundial para practicar barranquismo. Este espacio natural posee una encrucijada de vías y senderos de comunicación abiertas a la naturaleza para recorrer, descubrir sus paisajes y entrenar los sentidos.

Caminos que dan acceso a montañas escarpadas, ríos cristalinos, barrancos naturales, fortalezas, ermitas, hermosos pueblos medievales o a los abrigos del Parque Cultural del Río Vero, que se solapan con el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Un conjunto de abrigos rocosos, más de sesenta, cuyas pinturas rupestres han sido incluidas en 1998 en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO por su valor universal excepcional. La villa medieval de Alquézar, declarada "Best Tourism Village" en 2022 por la Organización Mundial del Turismo. La accesibilidad al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara fue reconocida en 2012 con el premio EDEN 2012 de la Comisión Europea por sus esfuerzos en realizar actividades turísticas sostenibles y accesibles para todos con infraestructuras adaptadas a las personas con discapacidad. En 2011 recibe el Premio Accesibilidad Universal concedido por la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón. Asimismo, sus senderos cuentan con el reconocimiento Q de Calidad Turística, un distintivo que garantiza unos niveles de calidad óptimos en los equipamientos y servicios de atención a los visitantes. Este destino cuenta con el "Sello de Familiar" en gran parte de su territorio y la adhesión a "Soy Ecoturista" por su compromiso con la conservación, desarrollo sostenible y el fomento de actividades de ecoturismo. La comarca al sudeste ostenta e "Sello Destino Turístico Inteligente" en 2023, como reconocimiento a un nuevo modelo de mejora de la competitividad y desarrollo turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística.

En el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, cultura, tradición, arte y paisaje se funden a través de sus caminos o senderos para realizar múltiples actividades y aventuras. Posee una extensa red de senderos señalizados y balizados, entre ellos: el barranco de Mascún, las crestas de Balced, las surgencias de la Tamara y Puntillo, el cañón del Vero, la Cunarda, etc. Caminos que ascienden a picos y mallos y que atraviesan de norte a sur y de este a oeste este paraíso natural. En los alrededores de Bierge, Nocito, Rodellar, Alquézar o Colungo, a través de su red de senderos señalizados, se descubren paisajes únicos, montañas escarpas, ríos cristalinos, barrancos naturales, abismos que son refugio de una variada fauna y flora, pinturas rupestres, torres y murallas almenadas, ermitas, arquitectura tradicional, leyendas… En cada paseo con la naturaleza, "uno recibe mucho más que lo que busca" que decía John Muir.

En este espacio se encuentran todo tipo de senderos para realizar actividades turísticas: senderos accesibles y miradores; rutas de senderismo por la red de senderos del Parque Natural; 11 senderos de Q calidad; recorridos senderos de Muretes de Arte; Grandes Rutas: GR1, etapa: 31-36; Camino natural la Hoya de Huesca y Camino natural Somontano de Barbastro, etapa: 1, 2, 3, y 8; Camino San Urbez, etapa: 4, 5, 6 GR 268; Pistas o Cabañera Broto-Mequinenza para la trashumancia, o los caminos para la ganadería extensiva aún viva en la zona. También se recorrerán senderos para acceder a distintas actividades: a los barrancos, para realizar espeleología, vía ferrata, escalada, rutas en bici Bguara, ruta ornitológica, rutas trail running o marcha nórdica. Asimismo, hay que añadir todo el entramado de caminos tradicionales de carboneros, hacia pozos de nieve, puentes medievales y azudes, huertas, paisajes de viñedos, almendros y olivares… Los caminos, a su vez, son nudos, comunicación en sus tradicionales romerías con motivos de sus diferentes festividades y, también, en eventos deportivos como la Trail Tozal de Guara o la Ultra Trail Guara Somontano, cuya XV edición tendrá lugar próximamente, el 25-y 26 de septiembre.

Por otra parte, se han incorporado a la extensa red caminos aéreos equipados como las pasarelas de Alquezar o el camino de las Escaleretas. También es posible acceder a lugares recónditos y recorrer territorios desconocidos a través de sus carreteras paisajísticas y conducir sin prisas (slow driving) disfrutando del entorno, de sus miradores y de los pueblos y monumentos ya se recorra en coche, en moto o en bicicleta. Caminos y senderos a recorrer y a redescubrir en cada estación del año que pueden realizarse en familia, con niños, andando, en bici, etc. Quienes deseen recorrer los senderos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara pueden elegir entre múltiples opciones: por duración (paseos cortos, de media jornada, de un día), por dificultad (fáciles, medias, difíciles o muy difíciles), y por temática (árboles, cañones, despoblados, ermitas o cultura, picos o paisajes, pozas).

Los caminos vertebran los territorios y constituyen un verdadero motor económico, y social para el desarrollo del medio rural. Recuperar los senderos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, además de reclamo turístico, conlleva redescubrir su patrimonio histórico y cultural y ponerlo en valor. Espacios y lugares abandonados vuelven a ser visibles y visitables gracias a la recuperación de caminos y senderos. Las entidades locales, vecinos y asociaciones lo saben y apuestan por su conservación, mantenimiento y adaptación a los tiempos. El espacio ciclista, BGuara, es un ejemplo de recuperación de senderos, proyecto que entronca con la labor de mantenimiento de senderos de los vecinos y con el programa de voluntariado de la Federación Aragonesa de Montañismo "En Aragón, los senderos son cosa de todos" cuyo objetivo es realizar labores de mantenimiento, conservación y mejora para que el recorrido sea seguro y cómodo. Y, un segundo ejemplo, Muretes de Arte. La escultora Sandrine Reynaud, con participación de las entidades locales y asociaciones, crea un itinerario transfronterizo entre la región Rhône-Alpes en Francia y el Alto Aragón con el objeto de reconstruir en cada lugar, muros de piedra seca que se han caído, contextualizándolos en el presente con intervenciones de arte contemporáneo. Conservar y revitalizar esos espacios desde un punto de vista artístico a la par que incentivar el dinamismo económico y demográfico de las áreas rurales.

Los caminos son señas de identidad, espacios de encuentro y diálogo, sendas de memoria, rutas de transportes, caminos de tradición, de difusión cultural que impregnan identidad y pertenencia y conducen a los territorios espectaculares, desconocidos, inimaginables, olvidados, lugares a transitar y a recorrer. El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara ofrece un amplio abanico de ofertas turísticas y posibilidades para todo tipo rutas y motivaciones. Sus senderos te esperan, atrévete a recorrer, transitar y descubrir este espacio natural.

Asociación Sierra de Guara: Asociación creada en 1993, que cuenta con más de 130 asociados de las comarcas de Alto Gállego. La Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Sobrarbe. Su objetivo es la promoción de los intereses empresariales y turísticos de los asociados en el ámbito territorial de la Sierra de Guara. Cuenta con puntos informativos 24/365 que además de los Mapas Turísticos ofrece otros materiales e información de interés. www.guara.org