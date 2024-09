En Horacio y Bob siguen apostando por la calidad de las camisetas y sudaderas, diseños originales y exclusivos que a pesar de ser diferentes no pierden la sencillez.

Siguen poco a poco creciendo, fieles a la esencia de la marca, siempre agradecidos a toda la gente que a pesar de los pocos meses de recorrido de la marca han confiado en Horacio y Bob y les han demostrado su apoyo.

Camisetas y sudaderas, diferentes modelos y colores para todo tipo de gente con personalidad y que les gusta la naturaleza, que no se deja llevar por las modas sino por lo que realmente les apetece llevar en ese momento.

Han conseguido llegar a diferentes tipos de público, ya que la marca lejos de encasillarse ha decidido apostar por valores como la tolerancia y el respeto.

Camisetas y sudaderas son prendas que nunca pasan de moda, siempre están en todas las estaciones.

En Horacio y Bob dan prioridad a la calidad y no a la cantidad, ya que el origen y creación de la marca se basa en ese factor en concreto.

A la venta en Amazon.