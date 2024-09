Siete consejos para mejorar tu autoestima este otoño

Todo el mundo sabe lo importante que es quererse y cuidarse a uno mismo, pues es la base para conseguir la verdadera felicidad. Pero aun así, todavía hay muchas personas que no saben bien qué es la autoestima y por qué es necesario trabajar en ella durante todo el año, sobre todo porque ciertas estaciones hacen que sea imprescindible dedicarle un esfuerzo mayor.

Y es que, mientras que el verano es una época en la que sol siempre brilla y nos hace sentir de mejor humor, la llegada del otoño y sus días más cortos y oscuros, provoca que muchas personas se sientan desanimadas y pierdan la confianza en sí mismas.

Para que esto no te pase a ti y puedas disfrutar de una autoestima renovada estos próximos meses, te contamos los siete consejos con los que podrás trabajar en este aspecto.

Cómo mejorar la autoestima en otoño

Los cambios de estación en general, y el paso del verano al otoño en concreto, suelen afectar a las personas de distintos modos, mientras que algunas ven el comienzo de una nueva época, otras sienten que la pereza y el desánimo les invaden.

Pero el otoño puede convertirse en el momento perfecto para embarcarte en un viaje de autoconocimiento y autocuidado. A continuación te contamos 7 tips para aprovechar al máximo esta preciosa estación.

1. Deshazte de lo que ya no te sirva

En otoño los árboles cambian las hojas, los animales mudan el pelo y nosotros deberíamos reflexionar sobre aquello que no nos aporta nada positivo. El estresante ritmo de vida actual hace que vivas en “modo automático”, pero con el cambio de estación puedes aprovechar para tomar un respiro y analizar tus verdaderas necesidades, eliminando de paso todo aquello que te carga de presión física, mental y emocional.

2. Sal a la calle

A pesar de que el tiempo no sea tan agradable como lo es en la época estival, no te quedes en casa. Ajusta tus rutinas a la nueva estación y disfruta del aire libre siempre que puedas. Realizar una actividad física con regularidad, aunque se trate de un simple paseo por la ciudad, ayudará a mejorar tu salud mental y aumentará tus niveles de energía, lo que a su vez hará que descanses mejor y se alivien los síntomas de la ansiedad y la depresión.

3. Descansa de Internet

Utilizar constantemente las redes sociales y la tecnología también contribuye a que te puedas sentir descontento, te aísles en tu propia soledad e incluso baje tu autoestima. Para combatir estos síntomas basta con que limites el tiempo que pasa delante de las pantallas, desactiva las notificaciones durante unas horas y elige pasatiempos que te hagan feliz y que no tengan ningún tipo de relación con la tecnología.

4. Mantén una dieta sana y equilibrada

Comer de forma variada y sin excesos, además de beber suficiente agua, hará que te sientas bien físicamente. No solo hará que tus intestinos y sistema inmunitario funcionen mejor, sino que además podrás mantener el nivel de azúcar en sangre controlado, lo que ayuda a mantener a raya la ansiedad. Sentirse bien físicamente hace que te veas con mejores ojos y favorece la confianza en ti mismo.

5. Mira el lado positivo

Como los días en otoño son más cortos, la oscuridad de la noche puede hacer que los pensamientos negativos estén más presentes que nunca en tu día a día. Cuando tengas que pensar en alguna cuestión o problema, evita caer en la negatividad y centrarte solo en lo malo. Intenta buscar siempre el lado bueno de las cosas, cuanto más lo hagas más fácil será seguir haciéndolo en el futuro.

6. No te compares con los demás

Este consejo es válido para todo el año, porque tendemos a comparar nuestras vidas con la de las personas que nos rodean. Pero tienes que tener en cuenta que cada uno tiene su ritmo y, envidiar o idealizar la vida de los demás solo hará que te sientas infeliz con lo que tienes. Tu camino ha sido único y tiene el mismo valor que el del resto de las personas, céntrate en ti mismo y en tus experiencias.

7. Reserva un tiempo para ti

Aprovecha que las noches de otoño son más frescas y dedícate tiempo a ti mismo acurrucándote en el sofá con una manta y ese libro que tantas ganas tenías de leer o viendo tu película favorita. Puedes encender velas aromáticas para crear un ambiente acogedor, pasar la tarde cocinando o haciendo manualidades. Lo importante es centrarte en cosas que te gusten, ya que es clave para desarrollar una buena autoestima.

El otoño ofrece un telón de fondo único para cuidarte y, con estos consejos, podrás impedir que la melancolía de esta estación haga estragos en tu autoestima. Sin embargo, si aun así sigues sufriendo de baja autoestima, no tengas reparos en contactar con profesionales como las que forman el equipo de Somos Estupendas.