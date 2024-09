Ambiseint participará como expositor en la XI edición de Frankinorte en Vitoria-Gasteiz

El País Vasco y zonas cercanas representan una gran oportunidad para implantar el concepto de negocio de Marketing Olfativo de Ambiseint Ambiseint, líder en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional, se prepara para deslumbrar en la XI edición de FrankiNorte y ampliar su red de más de 105 distribuidores exclusivos y franquiciados. La prestigiosa feria de franquicias tendrá lugar el 19 de septiembre en Vitoria-Gasteiz. Este evento marca un hito en la expansión de la marca, ofreciendo una ocasión inmejorable para emprendedores del País Vasco y zonas cercanas, como Cantabria, Asturias, Navarra, La Rioja, Soria, Valladolid o Burgos de unirse a un modelo de negocio sólido, en constante crecimiento y de éxito asegurado.

Un momento estratégico para el País Vasco

El País Vasco, con su sólido tejido empresarial y su compromiso con la excelencia, se posiciona como un territorio clave para la expansión de Ambiseint. Con un perfil económico de alto nivel y una cultura empresarial enfocada en la calidad y la innovación, esta región ofrece un escenario perfecto para implementar el concepto de Marketing Olfativo que ha revolucionado sectores como el comercio, la hostelería, los establecimientos turísticos, e incluso las industrias.

El perfil comerciante del País Vasco, que destaca por cuidar el detalle y ofrecer calidad y atención a los clientes, asegura un gran potencial para el Marketing Olfativo, ya que las empresas buscan mejorar la experiencia del cliente.

Con un PIB per cápita que supera con creces la media de la UE, se posiciona como líder económico, ofreciendo una base sólida para la implementación de franquicias y distribuciones de éxito como Ambiseint.

Los emprendedores que asistan al evento encontrarán en Ambiseint un negocio atractivo y muy rentable, que ofrece un negocio en crecimiento constante y con un modelo probado en más de 105 delegaciones comerciales a nivel global.

Aroma exclusivo: un homenaje al País Vasco

Ambiseint no solo participará como expositor en FrankiNorte, sino que también dejará su huella olfativa en el evento con una firma aromática diseñada especialmente para la ocasión. Inspirado en la esencia del País Vasco, este aroma combina frescos toques de té verde con notas cítricas y marinas, evocando tanto la belleza natural de la región como su espíritu innovador. Esta experiencia sensorial única refleja el compromiso de Ambiseint con la personalización y la innovación en cada espacio comercial que aromatiza.

Ventajas de las franquicias

El modelo de negocio de franquicia se ha consolidado como una de las formas más seguras y rentables de emprender. Ofrece a los interesados la oportunidad de formar parte de una marca consolidada y exitosa, con una red de apoyo, formación continua y la posibilidad de acceder a un modelo de negocio probado. No se requiere experiencia previa, ya que el franquiciador proporciona todo el conocimiento y las herramientas necesarias para tener éxito, minimizando los riesgos y asegurando una alta rentabilidad desde el inicio.

Por otro lado, Ambiseint ofrece ventajas exclusivas para sus franquiciados que potencian aún más la rentabilidad y el éxito de sus franquicias, que son las 7 "maravillas" de la marca:

Inversión accesible sin necesidad de local comercial, lo que reduce los gastos operativos. Sin canon de entrada ni royalties, con costes mínimos que maximizan el margen de beneficio. Fabricación propia 100% española con productos exclusivos y un sistema de mantenimiento integral sin coste adicional. Negocio sin riesgos gracias a la garantía de recompra de la inversión si no se alcanzan los objetivos. Recuperación rápida de la inversión, amortizable antes del primer año. Mercado en expansión con una clientela potencial ilimitada y alta rentabilidad desde el inicio. Formación completa y acompañamiento continuo, asegurando el éxito desde el primer día. Fernando Castillo: oportunidades abiertas en el País Vasco

Fernando Castillo, CEO de Ambiseint, subraya la importancia de la presencia en esta región: "En el País Vasco ya trabajamos con empresas de relevancia a través de las delegaciones cercanas, pero aún no hay franquiciados exclusivos en ninguna de las tres provincias. FrankiNorte es la oportunidad perfecta para los emprendedores vascos que buscan unirse a una marca en expansión y con un modelo de negocio probado".