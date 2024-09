Tenerife Fashion Beach Costa Adeje estará presente en la Vogue Fashion Night Out de Madrid

El Cabildo de Tenerife, y el Ayuntamiento de Adeje, con el patrocinio de Promotur del Gobierno de Canarias, promocionan en la Vogue Fashion Night Out Madrid la séptima edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA). La nueva cita con la moda especializada en baño, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el sur de la Isla, reunirá a reconocidas firmas locales, nacionales e internacionales, que presentarán sus tendencias para la próxima temporada El evento Vogue Fashion Night Out, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el barrio madrileño de Salamanca, la principal zona comercial de Madrid será el lugar elegido para la presentación de la nueva edición de la TFBCA, una noche donde la moda, las compras, la música y la cultura se convierten en protagonistas coincidiendo además con la Semana de la Moda de la Capital. La calle Ortega y Gasset volverá a ser el punto neurálgico donde el público podrá participar de la fascinación de la experiencia Vogue, además, de vivir el pistoletazo de salida de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje 2024.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca de esta VII edición de la Fashion Beach Costa Adeje, la oportunidad de promoción para Tenerife en la Vogue Fashion´s Night, siendo esta un referente para el mundo de la moda a nivel internacional. La consejera delegada de Turismo de Tenerife concluye señalando que la "Tenerife Fashion Beach Costa Adeje es ya un referente en el panorama nacional, que engloba turismo y moda, de manera que ambos sectores pueden beneficiarse respectivamente de su promoción, comercialización y difusión".

La TFBCA contará en la Vogue Fashion Night con un stand propio, donde los más de 50.000 asistentes podrán conocer de primera mano la oferta del destino con el objetivo de trasladar a los visitantes hasta la isla con un stand inmersivo, así como también promocionar la semana de la moda especializada en baño de la isla. Las firmas adscritas al programa Tenerife Moda, Javier Aguiar y Arena Negra, ambas ganadoras de los premios a la mejor colección en las dos ediciones anteriores del evento, tendrán la oportunidad de mostrar a través de sus colecciones el potencial del sector textil tinerfeño en una sinergia que beneficia la promoción, comercialización y creación de nuevos puntos de venta en un mercado clave como el peninsular.

Durante la jornada, los visitantes además podrán participar de diversas activaciones dentro de la VFNO como el sorteo de dos viajes a la isla, permitiendo que los ganadores puedan disfrutar de un itinerario personalizado en Costa Adeje con la "moda" como hilo conductor de la experiencia. Los afortunados viajarán a Tenerife el próximo octubre y se alojarán en el Bahía del Duque y el Tívoli La Caleta, hoteles oficiales de esta edición, viviendo como espectadores de excepción una nueva edición de la pasarela TFBCA desde el front row.

La estrategia emprendida por Turismo de Tenerife junto con el área de turismo de Costa Adeje busca potenciar el turismo experiencial dentro del segmento premium y sostenible, rejuveneciendo y diversificando el perfil del visitante a través de la diferenciación, la exclusividad y la excelencia con vivencias y sensaciones únicas que se traduzcan en un mayor gasto en destino.

En este sentido, Patricia Paulsen Fölling cuarta teniente de alcalde y concejala del Área de Destino Turístico y Sostenibilidad, destacaba también que "seguiremos trabajando de manera coordinada para seguir potenciando eventos de este calibre. Es una promoción muy buena para Tenerife y para Costa Adeje. El clima de Tenerife es un referente, al que se suma la moda local, de esta forma se visibiliza el trabajo de las personas profesionales de la moda en las islas. En años venideros este sector podrá seguir exportando talento canario, el cual ya ha dejado claro que tiene mucho que aportar".

Novedades de la VII edición

Entre las novedades de la nueva edición de la TFBCA se retomará el Foro de Moda, calendario de encuentros que darán la oportunidad al público de conocer el sector desde un punto de vista profesional y cercano de la mano de referentes del sector de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Igualmente, volverá a convocarse el III Premio Tenerife Fashion Beach a la colección más comercial que se presentará en pasarela. Un galardón que designará un jurado de profesionales, presidido por Jesús María Montes-Fernández, profesional de los medios de comunicación y Premio Nacional de la Moda, entre todas las propuestas de los diseñadores participantes adscritos al programa Tenerife Moda del Cabildo.

Igualmente, TFBCA volverá a contar con la top model internacional y presentadora de TVE, Nieves Álvarez, que será la encargada de conducir la gran pasarela a pie de playa junto al reconocido presentador de TVE en Canarias, Roberto Herrera.

Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha consolidado como referente internacional de las últimas tendencias del sector de la moda especializada en baño y como punto de encuentro de expertos en la materia. Un evento único en Europa al celebrarse a las puertas del invierno al aire libre y bajo un incomparable atardecer de fondo en la playa del Duque Norte de Costa Adeje. Por ello, entre los objetivos de este evento destaca la promoción de la Isla, y de Adeje en particular, como destino ideal, bajo el binomio moda y clima, además de impulsar diseños sostenibles en su diseño y fabricación y comprometidos con la eliminación del plástico de un solo uso y la defensa de los océanos bajo la causa solidaria ‘Plastic Free’.

Esta iniciativa recibió el pasado año el premio ArkoIris al mejor colectivo de moda del Archipiélago por su promoción de la diversidad, rompiendo los estereotipos prefijados en la industria de la moda en cuanto a tallas, edades, capacidades, raza o identidad sexual, lo que ha convertido a TFBCA en la cita perfecta para poner en valor las creaciones del sector de la moda especializada en baño.