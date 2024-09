De 'startup' a 'scaleup': un paso clave para el desarrollo empresarial

Las startups son esenciales para el desarrollo económico, ya que no solo impulsan la innovación, sino que también generan soluciones disruptivas que transforman sectores completos y responden a las necesidades del mercado. A medida que estas empresas validan su modelo de negocio y escalan sus operaciones, evolucionan en scaleups, lo que les permite expandir su impacto, aumentar su capacidad de empleo y contribuir significativamente al crecimiento económico. Al transformar industrias y fomentar un ecosistema empresarial más dinámico y competitivo, suponen un papel decisivo en la modernización de la economía.



Una scaleup es aquella startup que alcanza los 5 millones de euros, mantiene una tasa de crecimiento anual compuesta del 50% durante los dos últimos años, cuenta con un equipo de al menos 10 personas a tiempo completo y ha obtenido 5 millones de euros en financiación externa, o se ha autofinanciado. Este 50% representa un salto significativo en su desarrollo empresarial y un gran reto para muchos emprendedores. Así lo define PATIO Innovation & Startup Campus, ecosistema referente en innovación, emprendimiento y sostenibilidad a través del informe ‘The Next 35’ en el que identifica a las 35 principales scaleups que podrían formar parte del IBEX 35 y representar el futuro de la economía española.

Pero, ¿cómo puede una startups convertirse en scaleup? Estos son los 3 puntos clave para evolucionar y dar ese gran paso:

Contar con un equipo multidisciplinar: un equipo conformado por personas comprometidas y experimentadas en áreas diferentes marca la diferencia a la hora de enfrentarse a obstáculos y supone un factor diferencial para alcanzar el éxito y desarrollo del negocio.

Atraer y retener talento para crear una estrategia diferencial: marcar la diferencia en la gestión de personal es también una forma de crecimiento, que impulsa no solo la retención del talento, sino también la atracción de nuevos perfiles.

Incluir una mirada internacional que fomente la inversión: aspirar a la internacionalización en las operaciones del negocio es esencial para no poner límites al desarrollo del negocio, convirtiendo la startup en scaleup y más adelante en un unicornio.