Vox se equivoca, ¿o provoca?

Vox no es lo que dice ser... Más bien parece el mundo de las abejas “humanizado”: abeja albañila, abeja carpintera, abeja maestra, abeja obrera, abeja reina.

No hace falta tener muchos conocimientos para que VOX nos parezca un avispero, reunión de personas inquietas que causan alboroto o tensiones, pero no llegan a solucionar NADA.

Alrededor de esa ABEJA REINA, en el caso de VOX mejor diríamos POBRE REINA, maniobran “multitud de Caudillos”, cada cual con su aguijón, que por intereses, pincelados de azul celeste, hacen que la REINA no pueda llegar a ser FECUNDA.

No les gusta que les llamen “EXTREMA DERECHA”; puede que tengan razón pero, cuando un conjunto de soñadores no son capaces de SOÑAR DESPIERTOS y saber que la RESISTENCIA significa UNIDAD DE ACCIÓN, conscientes, todos, que las metas pueden que tengan crestas muy diversas... el tiempo las irá modelando.

VOX, no acepta este concepto y teniendo razón política y social, la pierde por no aceptar la UNIDAD entre las diversas fuerzas, “soñadoras”, como ellos.

VOTAR SI o NO, dejándose llevar sólo por impulsos, es desconocer las guerrillas, hoy llamadas OPOSICIÓN, que deben AUNARSE en el camino, porque lo más importante es alcanzar la META.

Siento, como todos, a Palestina, Gaza, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, el pueblo Kurdo o Tibetano.... Sin embargo, no siento los miles de emigrantes, NO, porque en gran parte este fenómeno está dirigido por la MAFIAS y todos los políticos serios lo saben... ¿A dónde va el dinero que se entrega a las naciones que generan el fenómeno de la “emigración?

¿Por qué VOX no es capaz de aceptar que los fenómenos Migración, Emigración e Inmigración, son sinónimos de movimientos humanos, controlados por mafias, por ONG, por dinero europeo, por manipuladores de realidades sociales y que debe unirse a todo el ámbito político si quiere ayudar a resolverlo?

VOX se equivoca al considerar al PP enemigo natural. Quizás habrá que preguntarse, qué significa PRUDENCIA y qué significa IMPULSOS... Difícil pregunta, si no somos capaces de romper la obediencia ciega partidista, cuando ante nuestros ojos se aborta, se criminaliza el color, se convierte en sexo la educación infantil, se olvidan los principios por cuatro mil euros al mes más dietas.

Señores de VOX cada postura de ustedes que posibilita que Pedro Sánchez respire en el Parlamento, es RESPONSABILIDAD de jugadores de POKER, que en este caso son ustedes o se lo parecen. ABRAZAR el positivismo práctico conseguirá que el final del libro “la libertad” se arregle dándose la mano... todo las demás guerras son EUROS, EUROS y EUROS (¿verdad que SÍ?)

Señores de VOX, el voto es una herramienta que, mal utilizada, destruye la RESISTENCIA ante del AUTÓCRATA POPULISTA benefactor de todos aquellos que sin mirar rompen las urnas con votos de papel ADINERADO.

Reflexionemos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

2.Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición....

3.Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

8.Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

26.2 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.