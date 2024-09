GSD Educación explica cómo enfrentarse a los primeros días de colegio en la vida de los niños y niñas

En realidad, con un poco de amor, paciencia y siguiendo algunos consejos sencillos, los padres pueden ayudar a sus hijos e hijas a superar esta etapa de la forma más suave y menos angustiante para todos. El equipo docente de GSD Educación los ha resumido en esta información Millones de españoles experimentaban, hace unos días, la dolorosa vuelta al trabajo, que, en el caso de las jóvenes familias, los padres deben compaginar con los últimos días de vacaciones de sus hijos.

Ayer, lunes, comenzaba en la mayoría de los colegios de España, el año lectivo 2024-2025. Esta primera semana, mezcla emociones encontradas, especialmente cuando los niños dan sus primeros pasos en la escuela infantil.

Plenamente consciente de ello, el equipo docente de GSD Educación propone a las familias algunos consejos a seguir para que la separación de padres e hijos en los primeros días de colegio en la vida de los pequeños sea lo menos traumática posible.

Los profesores saben muy bien lo desafiante que puede ser este momento, y por eso, pueden ayudar mucho a las familias. En realidad, con un poco de amor, paciencia y siguiendo algunos consejos sencillos, los padres pueden ayudar a sus hijos e hijas a superar esta etapa de la forma más suave y menos angustiante para todos.

El primer ingrediente de esta receta es la comprensión. Ir al colegio por primera vez supone un gran cambio en la vida de los niños y niñas. Es natural que sientan inseguridad y que esto se refleje tanto en su comportamiento, como en la manera en que comen o duermen. Por lo tanto, es conveniente que los padres abracen sus emociones y les den el tiempo que necesiten.

El segundo, es el diálogo. A los niños, hay que explicarles la situación con cariño, hablarles de lo que está pasando, asegurarles que, aunque estarán en el colegio por un tiempo, los padres regresarán a recogerlos. Es importante mantener una conversación positiva sobre la escuela, convirtiéndola en un lugar de descubrimientos y nuevas aventuras.

Y, en ese diálogo, la sinceridad, es primordial. Se deben evitar las mentiras. Decirles a los niños que volverás enseguida o marcharse en un descuido del niño o niña, cuando no está mirando, solo aumentará su angustia. La confianza es clave en esta nueva etapa.

Es importante, también, mantener una actitud positiva y segura. Los niños perciben las emociones de los padres al instante. Si se muestra seguridad y tranquilidad, ellos sentirán lo mismo. Por lo tanto, conviene dejar atrás las dudas y la culpa, y afrontar el momento del inicio del colegio con una gran sonrisa.

El momento de la separación debe ser breve, pero dulce. No se debe prolongar la despedida, ni se debe caer en el chantaje emocional. Un beso lleno de amor y una sonrisa confiada son la mejor forma de decir "nos vemos pronto". Es fundamental que comprendan que la partida de los padres es parte de la rutina y que, aunque les cueste, no cambiará si protestan.

Los cambios deben ser graduales. Durante este periodo, es importante evitar introducir más cambios significativos en su vida, como dejar el pañal o cambiar de habitación. Es mejor esperar a que se sientan cómodos con esta nueva etapa antes de hacer más cambios.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario mantener una comunicación constante con ellos. Y, sobre todo, los padres no deben olvidar que están acompañados en este camino. Cualquier duda o preocupación, debe compartirse con los tutores y educadores, que están para apoyarlos.